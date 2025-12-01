Pronostic Barcelone vs Atlético 02/12/2025 : Olmo pour marquer lors d'une victoire à domicile

Notre expert en paris anticipe que les visiteurs poursuivront leur bon début de match. Cependant, Dani Olmo est pressenti pour marquer lors d'une victoire à domicile.

Pronostic Barcelone vs Atlético : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Atlético

1ère mi-temps - Match nul ou Atlético Madrid à une cote de 1,86 sur Winamax

Dani Olmo pour marquer à tout moment à une cote de 1,94 sur Winamax

2ème mi-temps - Barcelone à une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-1 Atlético Madrid

Pronostic des buteurs : Barcelone – Dani Olmo, Ferran Torres ; Atlético Madrid : Julián Álvarez

Malgré le fait d'avoir joué dans trois stades différents, Barcelone affiche un bilan parfait à domicile en La Liga. Ils espèrent renforcer leurs ambitions de titre dans ce choc crucial au Camp Nou.

Barcelone n'a pas été entièrement convaincant le week-end dernier. Ils ont eu besoin d'un but tardif pour s'assurer une victoire 3-1 contre Alavés. C'était la quatrième victoire consécutive en championnat pour l'équipe de Hansi Flick, qui est maintenant en tête du classement.

L'Atlético Madrid est sur une meilleure lancée, avec six victoires consécutives pour l'équipe de Diego Simeone. La dernière était une victoire facile 2-0 à domicile contre le Real Oviedo, en difficulté. Trois points au Camp Nou pourraient les propulser fermement dans la course au titre.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Atlético

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran

Composition attendue d’Atlético : Oblak, Hancko, Lenglet, Giménez, Molina, Barrios, Koke, González, Baena, Simeone, Álvarez

Les visiteurs en compétition jusqu'à la pause

L'Atlético Madrid a marqué l'histoire le week-end dernier. Ils sont devenus la première équipe à marquer en premier dans chacun de leurs 14 premiers matchs d'une saison en La Liga. L'équipe de Simeone n'a eu besoin que de 26 minutes pour marquer deux fois contre Oviedo, avec Alexander Sørloth inscrivant les deux buts.

Ils ont également tendance à être solides en début de match. L'Atleti n'a concédé qu'un seul but en première mi-temps lors d'un match à l'extérieur cette saison en La Liga. Malgré cela, ils n'ont gagné que deux de leurs six déplacements.

En revanche, Barcelone est généralement meilleure après la pause. 81 % des buts qu'ils ont concédés en championnat cette saison l'ont été en première mi-temps. Cela inclut un but encaissé dès la première minute contre Alavés samedi.

Étant donné ces tendances, miser sur une victoire ou un match nul de l'Atleti en première mi-temps semble offrir de la valeur.

Pronostic 1 Barcelone vs Atlético : 1ère mi-temps - Match nul ou Atlético Madrid à une cote de 1,86 sur Winamax

Olmo pour continuer sur sa lancée du week-end

La performance de Barcelone le week-end dernier n'était pas entièrement convaincante. Leur défense a été exposée à certains moments, et ils ont dû travailler dur pour gagner. Cependant, la performance d'Olmo a été un point positif majeur.

L'international espagnol a marqué deux fois, portant son total en Liga à trois buts cette saison. Bien que ce ne soit pas sa meilleure campagne, il a également marqué pour La Roja lors de la récente trêve internationale. Cela suggère que le joueur de 27 ans pourrait retrouver sa forme.

La moyenne de 3,51 tirs par 90 minutes d'Olmo est supérieure à celle de ses six précédentes saisons en championnat. Avec Fermín López et Gavi blessés, il devrait jouer un rôle clé dans ce match.

Vous pouvez parier sur le milieu offensif pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 34,5 %. Il semble offrir de la valeur à cette cote.

Pronostic 2 Barcelone vs Atlético: Dani Olmo pour marquer à tout moment à une cote de 1,94 sur Winamax

Barcelone pour dominer la deuxième mi-temps

Barcelone a tendance à faire son plus grand impact en deuxième mi-temps cette saison. En Liga, leur différence de buts après la pause est de +17. Cela se compare à seulement +6 en première mi-temps.

C'est quelque peu surprenant, étant donné qu'ils ont dû compter sur de jeunes joueurs pour remplir le banc ces dernières semaines. Cependant, ils ont maintenant des joueurs comme Robert Lewandowski, Raphinha et Pedri à nouveau en forme après des blessures. Flick dispose donc d'un banc beaucoup plus solide.

Barcelone a été particulièrement fort à domicile en deuxième mi-temps. Ils ont marqué 12 buts et n'en ont concédé aucun devant leurs propres fans en Liga cette saison. Par conséquent, parier sur Barcelone pour la deuxième mi-temps semble offrir de la valeur dans ce match clé.