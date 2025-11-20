Pronostic Barcelone vs Athletic Club 22/11/2025 : Lewandowski mène le Barça à la victoire

Notre expert en paris s'attend à un match relativement peu prolifique, avec Robert Lewandowski assurant la victoire pour Barcelone après la pause.

Pronostic Barcelone vs Athletic Club : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Athletic Club

Athletic Club ne marque pas de but à une cote de 2,30 sur Winamax

Robert Lewandowski marque à tout moment à une cote de 1,86 sur Winamax

2e Mi-temps - Barcelone à une cote de 1,70 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-0 Athletic Club

Pronostic des buteurs : Barcelone : Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Barcelone avait besoin de la pause internationale plus que la plupart des équipes. Ils luttaient avec des blessures et n'avaient gagné que trois de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues avant leur déplacement à Vigo. Cependant, ils ont mieux performé dans ce match, le triplé de Lewandowski les menant à une victoire 4-2.

Athletic Club n'a pas été en grande forme non plus, car ils font face à de nombreux problèmes de forme physique, Iñaki Williams étant leur joueur le plus crucial absent. Bien qu'ils n'aient remporté que trois de leurs 13 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils ont réussi à battre Oviedo 1-0 il y a quinze jours.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Athletic Club

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Balde, Cubarsi, Christensen, Koundé, E. Garcia, Fermin, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Composition attendue d’Athletic Club : Simon, Yuri, Laporte, Vivian, Gorosabel, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta

Le Barça pour garder un rare clean sheet

Barcelone a eu des difficultés défensives cette saison. La ligne haute de Hansi Flick a été exposée, mais ils ont semblé plus solides lors de leurs deux derniers matchs de championnat. Le Barça n'a concédé que 0,7 xG contre Elche et 0,6 xG contre le Celta Vigo.

Ils pourraient être contraints de choisir un milieu de terrain légèrement plus conservateur pour ce match. Cela est dû à la blessure de Pedri et à la suspension de Frenkie de Jong. Eric Garcia pourrait être utilisé dans un rôle de milieu défensif, ce qui pourrait offrir plus de protection.

Ce ne sera probablement pas le test défensif le plus difficile de la saison pour Barcelone. L'Athletic ne joue pas bien et n'a pas réussi à marquer dans 44 % de ses matchs compétitifs cette saison. Ils ont une moyenne de seulement 0,8 but par match lors de leurs déplacements en Liga.

Il y a de la valeur à parier sur l'échec des visiteurs à marquer dans ce match sur la base de ces statistiques. Cela peut se faire avec une probabilité implicite de 42,2 %.

Pronostic 1 Barcelone vs Athletic Club : Athletic Club ne marque pas de but à une cote de 2,30 sur Winamax

Lewandowski pour capitaliser sur son triplé à Vigo

Ferran Torres a souvent été l'attaquant préféré pour Barcelone cette saison. Cela était dû à sa bonne forme et aux problèmes de forme physique de Lewandowski. Cependant, l'attaquant polonais est sûrement de retour en faveur après avoir marqué trois fois lors de leur dernier match.

Le joueur de 37 ans a également marqué et délivré deux passes décisives pour la Pologne pendant la pause internationale. Il a sûrement bénéficié de son temps de jeu accru pour son pays. Lewandowski devrait maintenant être en pleine forme et prêt à briller dans ce match.

Malgré des opportunités relativement limitées, son bilan en Liga reste positif cette saison. Lewandowski marque un but toutes les 65 minutes en moyenne, avec un taux de conversion de tirs de 30 %. Par conséquent, il vaut la peine de parier sur lui pour marquer à tout moment, avec une probabilité implicite de 55,6 %.

Pronostic 2 Barcelone vs Athletic Club : Robert Lewandowski marque à tout moment à une cote de 1,86 sur Winamax

Les hôtes pour dominer après la pause

Ce sera le premier match de Barcelone au Camp Nou depuis deux ans et demi. Cela leur donnera une confiance supplémentaire, bien que seulement 45 000 fans assisteront au match. Malgré le fait de jouer dans d'autres stades jusqu'à présent cette saison, ils affichent un bilan parfait à domicile en Liga cette saison.

La tendance générale a montré qu'ils performent mieux en seconde mi-temps. Leur différence de buts en première mi-temps dans l'élite espagnole n'est que de +3. Cela contraste avec +14 après la pause.

De plus, 80 % des buts encaissés par l'équipe de Flick en Liga ont été concédés avant la pause. Ils n'ont pas encore encaissé un seul but à domicile en championnat en seconde mi-temps.

Étant donné cela, Barcelone semble offrir de la valeur sur le marché du résultat de la seconde mi-temps, avec une probabilité implicite de 57,1 %.