Pronostic Barcelone vs Alavés 29/11/2025 : les visiteurs prêts pour un match serré

Notre expert en paris anticipe un match relativement serré, avec Alavés à égalité avec l'adversaire à la mi-temps.

Pronostic Barcelone vs Alavés : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Alavés

1ère Mi-temps - Match nul ou Alavés à une cote de 2,55 sur Winamax

Barcelone marque moins de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Mi-temps la plus prolifique - 2ème mi-temps à une cote de 1,95 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-1 Alavés

Pronostic des buteurs : Barcelone – Robert Lewandowski, Marcus Rashford ; Alavés – Lucas Boyé

Barcelone a remporté 4-0 contre l'Athletic Club lors de leur premier match au Camp Nou en plus de deux ans le week-end dernier. C'était leur troisième victoire consécutive en Liga. Les Catalans ne sont actuellement qu'à un point derrière le Real Madrid dans la course au titre espagnol.

Bien que Chelsea les ait battus en milieu de semaine en Europe, ils ne doivent pas s'attarder sur ce résultat trop longtemps. Une semaine chargée de matchs domestiques commence par une rencontre à domicile contre une équipe compétitive d'Alavés.

Les visiteurs seront satisfaits de leur total de 15 points en 13 matchs. Ils jouent suffisamment bien pour éviter la relégation, ce qui aurait été leur objectif principal. Cependant, ils ont perdu leurs deux derniers matchs 1-0 contre Girona et le Celta Vigo.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Alavés

Composition attendue de Barcelone : J. García, Martín, Christensen, Araújo, Koundé, De Jong, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Composition attendue d’Alavés : Sivera, Youssef, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Alena, Blanco, Ibanez, Suarez, Martinez, Boyé

Barça à souffrir d'une gueule de bois européenne ?

Le carton rouge inutile de Ronald Araujo en première mi-temps a mis Barcelone en difficulté contre Chelsea mardi. Ils ont mal joué et ont perdu le match 3-0.

Avec un match clé contre l'Atletico Madrid prévu pour mardi prochain, Hansi Flick reposera probablement certains titulaires réguliers dans ce match. Cette rotation pourrait amener le Barça à commencer le match lentement à nouveau.

Ce début lent a été un schéma clair cette saison, surtout lorsqu'ils ont joué contre certaines des équipes les plus faibles. Le Barça était mené à la pause contre les clubs nouvellement promus Levante et Real Oviedo. Ils ont été à égalité ou perdants à la mi-temps dans 67 % de leurs matchs de championnat.

Étant donné que leurs problèmes de blessures se résolvent, Flick aura au moins des remplaçants de qualité disponibles si nécessaire. Cependant, parier sur Alavés pour être au moins à égalité à la pause semble être une bonne option, avec une probabilité implicite de 42,2 %.

Pronostic 1 Barcelone vs Alavés : 1ère Mi-temps - Match nul ou Alavés à une cote de 2,55 sur Winamax

Défense des visiteurs pour garder le match serré

C'est le genre de match que Barcelone voudra simplement traverser avec trois points. Ils voudront reposer autant de joueurs que possible pour qu'ils soient frais pour le match contre l'Atletico Madrid. Cela devrait encourager une équipe d'Alavés qui n'a pas d'autre match de championnat avant le week-end prochain.

Les visiteurs sont solides défensivement, concédant seulement 0,92 but par 90 minutes en Liga cette saison. Seules deux équipes ont un meilleur bilan que cela, tandis qu'ils n'ont encaissé que 0,83 but par match à l'extérieur. C'est le meilleur total, à égalité avec l'Atletico.

Les données sous-jacentes soulignent encore à quel point l'équipe de Chacho Coudet est solide en défense. Ils n'ont concédé que 11,6 xG cette saison, ce qui est le meilleur bilan de la première division espagnole.

Ces chiffres suggèrent qu'il y a de la valeur à parier que le Barça marque moins de 2,5 buts, avec une probabilité implicite de 50 %.

Pronostic 2 Barcelone vs Alavés : Barcelone marque moins de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Le match s'ouvre après la pause

Alavés est très susceptible de se mettre en place de manière assez conservatrice ici. Ils ont défendu avec succès pendant 61 minutes lors de ce match la saison dernière avant que Robert Lewandowski ne marque le seul but. Le match pourrait également s'ouvrir en seconde mi-temps.

Barcelone a maintenant Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Raphinha et Lamine Yamal disponibles. Par conséquent, ils seront en mesure d'aligner au moins deux attaquants seniors contre une défense d'Alavés fatiguée si nécessaire. Cela a rarement été le cas cette saison en raison des blessures.

55 % des buts de Barcelone à domicile en championnat ont été marqués en seconde mi-temps, lorsqu'ils ont tendance à être plus forts. Pendant ce temps, 57 % de tous les buts marqués dans les matchs d'Alavés en Liga cette saison ont été marqués après la pause. Ce match pourrait certainement suivre ces tendances.