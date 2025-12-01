Pronostic Athletic Club vs Real Madrid 03/12/2025 : les Blancos vont encore trébucher

Notre expert en paris s'attend à un match serré qui se terminera par un match nul, avec Kylian Mbappé qui pourrait encore marquer pour les visiteurs.

Pronostic Athletic Club vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Athletic Club vs Real Madrid

Match nul avec une cote de 3,90 sur Winamax

Kylian Mbappé marque à tout moment avec une cote de 1,43 sur Winamax

Moins de 2,5 buts avec une cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Athletic Club 1-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Athletic Club – Nico Williams ; Real Madrid – Kylian Mbappé

Aucune des deux équipes n'a montré une forme convaincante cette saison. L'Athletic n'a gagné que trois fois en 15 matchs, toutes compétitions confondues, avant leur déplacement du week-end à Levante. Cependant, ils ont semblé beaucoup plus forts dans ce match, ayant gagné 2-0 avec un Nico Williams performant.

Pendant ce temps, le Real Madrid a été tenu en échec pour un troisième match nul consécutif en Liga par Girona dimanche. En conséquence de cette série, ils ont perdu la première place du championnat, avec Barcelone, l'Atlético Madrid et Villarreal qui se rapprochent. Cette situation augmente la pression sur l'équipe de Xabi Alonso avant ce qui est toujours un déplacement difficile.

Les effectifs probables pour Athletic Club vs Real Madrid

Composition attendue d’Athletic Club : Simon, Yuri, Laporte, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Rüdiger, Militão, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, Vinícius, Mbappé

Les Blancos vont encore perdre des points

C'est le sixième match consécutif à l'extérieur pour le Real Madrid toutes compétitions confondues. Leur longue série de matchs loin du Santiago Bernabéu n'a comporté qu'une seule victoire jusqu'à présent. Cette victoire a été obtenue avec un score de 4-3 contre l'Olympiacos en Ligue des champions.

Ils ont eu du mal à créer des occasions jusqu'aux 30 dernières minutes contre le modeste Girona dimanche. Les Blancos peuvent compter sur Mbappé pour les buts, mais le reste de l'équipe a été peu performant. Seuls trois autres joueurs du Real Madrid ont marqué plus d'une fois en Liga cette saison.

L'Athletic peut tirer confiance de l'une de leurs meilleures prestations d'une saison décevante le week-end dernier. Ils ont créé 2,9 xG dans leur victoire 2-0 contre Levante.

Ernesto Valverde est susceptible de mettre en place son équipe de manière plus conservatrice pour ce match. Ils ont été raisonnablement solides défensivement à domicile, n'ayant concédé que 0,86 but par 90 minutes en Liga. Cela suggère que les visiteurs pourraient être limités à un quatrième match nul consécutif en championnat.

Pronostic 1 Athletic Club vs Real Madrid : Match nul avec une cote de 3,90 sur Winamax

Mbappé pour frapper à San Mamés

Alonso est arrivé au Bernabéu avec la réputation d'être un excellent tacticien capable d'améliorer l'équipe sur le terrain. Il y a eu peu de preuves de cela jusqu'à présent, mais il tire le meilleur parti de Mbappé.

Le français est désormais le point focal de cette attaque. Il a marqué cinq fois lors de ses deux derniers matchs. De plus, il a marqué un penalty à Girona, portant son total à 14 buts en 14 apparitions en Liga cette saison.

Mbappé a marqué 28 buts pour le club et le pays au cours de la saison 2025/26. Ces buts ont été inscrits à un rythme impressionnant d'un toutes les 72 minutes. Il a enregistré une moyenne de 4,8 tirs par match en Liga et semble capable de marquer à nouveau à San Mamés.

Pronostic 2 Athletic Club vs Real Madrid: Kylian Mbappé marque à tout moment avec une cote de 1,43 sur Winamax

Un affrontement compétitif avec peu de buts

Mis à part Mbappé, il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui pourraient marquer dans ce duel. L'Athletic a eu du mal dans le dernier tiers de cette saison, n'ayant marqué en moyenne que 1,00 but par match en Liga. Quatre de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, se sont terminés avec deux buts ou moins.

Oihan Sancet, leur meilleur buteur de la saison dernière, est suspendu mercredi soir. Maroan Sannadi, Inaki Williams et Robert Navarro sont également aux prises avec des blessures.

Le Real Madrid a semblé vulnérable ces dernières semaines face à des équipes qui pressent agressivement. Ils n'ont pu faire qu'un match nul 0-0 contre Rayo Vallecano en novembre. Ils ont également perdu 1-0 contre Liverpool quelques jours auparavant, avec les Blancos créant moins de 1,0 xG à chaque occasion.

Cela pourrait être un match similaire, avec l'Athletic désireux de presser haut sur le terrain. Il y a de la valeur à parier sur moins de 2,5 buts avec une probabilité implicite de 48,8 %.