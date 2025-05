Pronostic Athletic Bilbao vs Barcelone 25/05/2025 : tout peut arriver

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Les deux équipes ayant sécurisé leurs titres, attendez un duel serré et peu prolifique entre Bilbao et le Barça pour clore la saison.

Découvrez les pronostics Athletic Bilbao vs Barcelone lors du dernier affrontement de La Liga dimanche soir. Il y a de la valeur dans les marchés du résultat à la mi-temps et du total des buts.

+

Pronostic Athletic Bilbao vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Athletic Bilbao vs Barcelone

Totaux - Moins de 2,5 buts à 2,39 avec Winamax

Première mi-temps 1x2 - Match nul à 2,25 avec Winamax

Buts exacts de Barcelone - deux buts à 3,15 avec Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-0 pour Barcelone.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Athletic Bilbao peut se détendre avant leur dernier match de La Liga, ayant assuré leur place en Ligue des Champions en gagnant 1-0 contre Valence à l'extérieur le week-end dernier. Ils finiront probablement à la quatrième place puisqu'ils ont perdu leurs matchs aller-retour contre l'Atlético Madrid, qui est troisième.

Par conséquent, nous pourrions voir des compositions différentes des deux côtés lors de ce dernier match de La Liga dimanche soir à San Mamés. Les Catalans ont également remporté leur titre de champion avant ce match, ils pourraient donc utiliser ce match pour donner du temps de jeu à d'autres membres de l'équipe.

Au départ, ce match semble pouvoir basculer d'un côté comme de l'autre.

Les effectifs probables pour Athletic Bilbao vs Barcelone

Composition attendue de Athletic Bilbao : Simón ; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche ; Ruiz de Galarreta, Prados Díaz ; Berenguer, Sancet, Boiro ; Guruzeta

Composition attendue de Barcelone : Ter Stegen ; García, Cubarsí, Martínez, Martín ; Gavi, Pedri ; Yamal, López, Raphinha ; Lewandowski

Il y a quelque chose à propos de San Mamés

Barcelone a été très efficace en attaque en La Liga cette saison, ayant marqué 99 buts, soit 23 de plus que le deuxième meilleur, le Real Madrid.

Cependant, il est important de noter que leurs trois dernières visites en La Liga à San Mamés se sont terminées avec moins de 2,5 buts. Seulement 30% de leurs matchs de championnat cette saison ont produit le même résultat, mais ils n'ont pas aussi bien joué contre Bilbao.

Pendant ce temps, les Leones ont marqué seulement 54 buts toute la saison, dont 32 à domicile avec une moyenne de 1,78 buts par match. Ils n'ont pas réussi à marquer dans 17% de leurs matchs à domicile cette saison, et 65% de leurs matchs de La Liga ont compté moins de deux buts.

L'équipe de Valverde est sur une série de six matchs de championnat avec moins de 2,5 buts. De plus, quatre des six dernières confrontations directes avec le Barça se sont terminées avec moins de 2,5 buts.

Pronostic 1 Athletic Bilbao vs Barcelone : Totaux - Moins de 2,5 buts à 2,39 avec Winamax

Inséparables à la mi-temps

L'Athletic Bilbao a été très solide à domicile cette saison, avec 11 victoires, 6 nuls, et seulement 1 défaite en championnat. Ils n'ont été menés qu'une seule fois à la mi-temps à domicile toute la saison.

Valverde a rendu son équipe difficile à battre devant leurs fans, leur seule défaite à domicile venant contre l'Atlético Madrid. De plus, seul le Rayo Vallecano a réussi à mener à la mi-temps à San Mamés.

Par conséquent, Barcelone pourrait avoir du mal à prendre l'avantage tôt dimanche soir, d'autant plus que leur bilan à l'extérieur à la mi-temps est mitigé, avec 5 victoires, 8 nuls et 5 défaites en championnat.

Les visiteurs n'ont pas perdu contre Bilbao lors de leurs 15 dernières confrontations toutes compétitions confondues. En outre, le Barça n'a pas été mené à la mi-temps lors de leurs 18 dernières rencontres, donc la première mi-temps pourrait se terminer par un match nul.

Pronostic 2 Athletic Bilbao vs Barcelone : Première mi-temps 1x2 - Match nul à 2,25 avec Winamax

Barcelone pour marquer deux fois encore

Barcelone a marqué 47 buts en 18 matchs à l'extérieur en La Liga, ce qui signifie qu'ils ont une moyenne d'environ 2,61 buts par match à l'extérieur.

Fait intéressant, ils ont marqué deux buts dans huit de leurs 18 rencontres à l'extérieur cette saison (44%).

De plus, le Barça a inscrit exactement deux buts lors de trois des quatre dernières confrontations contre Bilbao toutes compétitions confondues. Ils pourraient donc répéter cette performance lors de la dernière journée.