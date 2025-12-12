Pronostic Arsenal vs Wolves 13/12/2025 : Saka brille dans une victoire à domicile

Il est difficile d'attendre autre chose qu'une victoire dominante des Gunners contre la pire équipe de la Premier League cette saison.

Pronostic Arsenal vs Wolves : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Wolves

Arsenal gagne sans encaisser de but à une cote de 1,22 sur Winamax

Arsenal marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Winamax

Bukayo Saka marque ou fait une passe décisive à une cote de 1,61 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 3-0 Wolves

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, Eberechi Eze

Arsenal a connu quelques difficultés récemment, perdant contre Aston Villa et mettant fin à leur série d'invincibilité. De plus, ils ont perdu des points contre Sunderland et Chelsea. Cependant, les hommes de Mikel Arteta ont renoué avec la victoire en milieu de semaine contre le Club Brugge et sont de grands favoris pour ce match. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile sauf un cette saison et ont été dominants à l'Emirates.

Pendant ce temps, la saison des Wolverhampton Wanderers se passe très mal. Ils ont perdu neuf matchs consécutifs toutes compétitions confondues et n'ont obtenu que deux points en Premier League en 2025/26. Une lourde défaite 4-1 contre Manchester United a été le dernier revers pour l'équipe de Rob Edwards, et la relégation semble très probable.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Wolves

Composition attendue d’Arsenal : Raya, White, Timber, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Eze, Gyökeres

Composition attendue de Wolves : Johnstone, Mosquera, Agbadou, Gomes, Hoever, André, Krejci, Moller Wolfe, Arias, López, Strand Larsen

Le premier affronte le dernier dans un déséquilibre

Une équipe est en tête du classement avec la meilleure défense de la ligue, tandis que l'autre est en bas avec le plus de buts encaissés. Sur le papier, ce match est un déséquilibre, et il est probable qu'il en soit de même sur le terrain.

Arsenal est favori, mais ils ont quelques problèmes. Riccardo Calafiori est suspendu, et les défenseurs William Saliba et Gabriel ont été récemment blessés. Par conséquent, aucun d'eux n'est attendu pour débuter contre les Wolves. Des joueurs comme Jurrien Timber et Declan Rice devraient revenir après avoir manqué le match contre le Club Brugge, mais Leandro Trossard sera absent.

Les Wolves doivent également faire face à des préoccupations liées aux blessures, avec Rodrigo Gomes et Marshall Munetsi indisponibles. Cependant, João Gomes devrait revenir après sa suspension contre United. Bien qu'ils ne soient pas au complet, les Gunners devraient être plus puissants. Ils ont déjà gardé 15 feuilles propres toutes compétitions confondues cette saison.

Pronostic 1 Arsenal vs Wolves : Arsenal gagne sans encaisser de but à une cote de 1,22 sur Winamax

La richesse des options offensives d'Arsenal

Il est encore incertain quels attaquants d'Arsenal seront choisis pour affronter les Wolves, mais tous seront impatients de jouer. Les visiteurs ont concédé 33 buts jusqu'à présent cette saison, soit une moyenne de plus de deux buts par match. Leur défense semble également faible. Les Gunners ont pu reposer certains joueurs en Ligue des champions mercredi soir, donc la fatigue ne devrait pas être un problème.

Les Wolves n'ont pas gardé de feuille propre en Premier League depuis avril, et cela ne devrait pas changer ce week-end. Arteta dispose de nombreuses options offensives, et le doublé de Noni Madueke en milieu de semaine lui a probablement donné matière à réflexion.

Les Londoniens ont marqué plus de trois buts dans sept matchs en 2025/26 jusqu'à présent, et ils devraient probablement ajouter à leur total samedi.

Pronostic 2 Arsenal vs Wolves: Arsenal marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Winamax

Le retour en forme de Bukayo

Bukayo Saka a eu un début de saison lent en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, mais il semble bien jouer à nouveau. Il est certainement quelqu'un que les Wolves redouteront.

L'international anglais a enregistré neuf buts et passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, et huit d'entre eux ont été réalisés depuis le début d'octobre. Il aborde ce match avec trois G/A en cinq matchs de championnat et sera impatient d'ajouter à son total.

Viktor Gyökeres est considéré comme le buteur le plus probable, suivi d'Eberechi Eze. Cependant, peu de joueurs créent des occasions mieux que Saka. Face à une équipe qui a encaissé 14 buts lors de ses six derniers matchs de championnat, le joueur de 24 ans a une excellente chance de marquer.

Pronostic 3 Arsenal vs Wolves : Bukayo Saka marque ou fait une passe décisive à une cote de 1,61 sur Winamax

