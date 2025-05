Arsenal vs Newcastle

Prédictions Arsenal vs Newcastle : gros enjeux sur les buteurs et le BTTS pour ce choc de Premier League dimanche soir.

+

Pronostic Arsenal vs Newcastle : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Newcastle

Double chance - Newcastle/Match nul 1,78 avec Winamax

BTTS - Non 2,10 avec Winamax

Buteur à tout moment - Anthony Gordon 5,60 avec Winamax

Nous prévoyons une victoire de Newcastle 1-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Bien qu'Arsenal ait remonté un déficit de 2-0 en première mi-temps pour arracher un point à Anfield le week-end dernier, des signes de potentiel effondrement sont apparus pour l'équipe de Mikel Arteta. Ils ont été facilement percés en première période, et avec plusieurs joueurs sur la touche pour les Gunners, il semble que leur saison touche à sa fin.

Cependant, ils ont besoin de points pour sécuriser une position dans le top cinq afin de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Il est donc vital qu'ils obtiennent un résultat positif ce dimanche.

Newcastle, de son côté, aborde ce match en sachant qu'ils ont une chance réaliste de s'assurer une place en Europe la saison prochaine. Une victoire pour les Magpies leur permettrait de dépasser les Gunners à la deuxième place, ce qui serait un exploit majeur pour l'équipe d'Eddie Howe.

Les Toon sont conscients de leur solide bilan récent contre les hôtes. Ils seront confiants quant à leur capacité à obtenir le maximum de points au stade Emirates.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Newcastle

Composition attendue de Arsenal : Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Nwaneri, Martinelli

Composition attendue de Newcastle : Pope, Schar, Botman, Burn, Murphy, Bruno Guimarães, Tonali, Livramento, Barnes, Gordon, Isak

Un Arsenal diminué

Avec une liste croissante de blessures à Arsenal, Mikel Merino manquera l'occasion de jouer contre son ancienne équipe de prêt après avoir reçu deux cartons jaunes et un rouge le week-end dernier. Jurien Timber et Declan Rice ne faisaient pas partie de l'équipe la dernière fois, donc leur disponibilité pour le week-end est incertaine. De plus, Leandro Trossard a quitté Anfield avec un problème aux ischio-jambiers, affaiblissant encore l'équipe d'Arteta.

Avec une équipe d'Arsenal loin d'être à son meilleur pour ce match de fin de saison, Newcastle est fortement favori pour obtenir les points dont ils ont besoin dimanche. Il convient de noter que les Magpies ont remporté quatre des cinq dernières confrontations directes toutes compétitions confondues. Cependant, leur dernière visite en championnat à l'Emirates s'est soldée par une défaite 4-1.

L'équipe d'Eddie Howe reste en grande partie intacte. Sachant qu'une victoire les propulserait à la deuxième place, ils sont bien positionnés pour éviter la défaite lors de l'avant-dernier week-end de la Premier League.

Pronostic 1 Arsenal vs Newcastle : Double chance - Newcastle/Match nul 1,78 avec Winamax

La résistance de Newcastle

Tous les signes indiquent que les deux équipes marqueront dimanche. 61 % des matchs de championnat à domicile d'Arsenal se sont terminés ainsi ; cependant, d'autres circonstances influencent cette prédiction. Malgré la meilleure défense de la division, les Londoniens du Nord n'ont pas gardé de feuille blanche lors de leurs quatre derniers matchs de Premier League à l'Emirates.

Leur défense a été percée lors des cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. L'absence du partenariat entre Gabriel et Saliba est sans aucun doute la principale cause de cette défense poreuse ces derniers temps. De plus, Newcastle a tenu les Gunners en échec lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations directes toutes compétitions confondues.

Le manque de personnel offensif de Mikel Arteta, ainsi que l'absence de Merino et possiblement de Trossard, renforcent notre argument selon lequel seule une équipe pourrait marquer dimanche.

Pronostic 2 Arsenal vs Newcastle : BTTS - Non 2,10 avec Winamax

Le retour en forme de Gordon

Les contributions aux buts d'Anthony Gordon se sont taries en Premier League. Il est sur une série de 12 matchs sans marquer et n'a pas trouvé le chemin des filets depuis la mi-janvier contre Wolverhampton. Pourtant, l'ancien attaquant d'Everton a toujours été une épine dans le pied d'Arsenal. Gordon a marqué lors de ses deux précédentes apparitions contre les Gunners, toutes deux en demi-finales de la Carabao Cup.

Il a également inscrit le but controversé contre l'équipe londonienne lors de leur visite à St James' Park fin 2023, un but qui a nécessité trois vérifications VAR pour être confirmé. Trois buts lors de ses cinq derniers affrontements avec Arsenal font de lui un candidat de choix pour perturber à nouveau la défense à domicile ce dimanche.