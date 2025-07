Pronostic Angleterre F vs Espagne F 27/07/2025 : L'Angleterre peut-elle prendre sa revanche ?

Nous avons trois pronostics Angleterre F vs Espagne F lors de la finale du Championnat d'Europe le 27 juillet 2025, incluant une excellente opportunité sur la méthode de victoire.

Notre expert en paris estime que la résilience de l'Angleterre posera un défi à l'Espagne, mais les favorites du tournoi devraient décrocher le titre.

Les meilleurs paris pour Angleterre F vs Espagne F

BTTS - Oui : 1,80 avec Winamax

Marge de victoire : Espagne F gagne par un but d'écart 3,95 avec Winamax

Méthode de victoire : Espagne F gagne en prolongation 11,0 avec Winamax

Nous prévoyons une victoire de l'Espagne F 2-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La résilience de l'Angleterre a marqué son parcours dans les Championnats d'Europe féminins de l'UEFA 2025. Elles ont remonté le score dans les deux matchs à élimination directe pour atteindre la finale du tournoi.

Les Lionnes penseront sans doute à la finale de la Coupe du Monde 2023, où elles ont perdu face au même adversaire, créant un besoin de revanche. Sarina Wiegman a déjà marqué l'histoire en devenant la deuxième entraîneuse à mener une équipe nationale à trois finales consécutives de l'Euro.

Elle s'attendra à ce que son équipe utilise la détermination qu'elle a montrée lors de ses deux dernières sorties pour tenir tête aux favorites de la compétition. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, car l'Espagne a semblé nettement meilleure que les autres équipes en Suisse.

L'Espagne a également établi un nouveau record en surmontant l'Allemagne, l'équipe la plus titrée du tournoi, en demi-finale. C'était leur première victoire en confrontation directe. En tant que championnes du monde, l'Espagne sera désireuse de détenir les deux titres. Et elles en sont plus que capables, surtout contre l'équipe qu'elles ont battue en finale de la Coupe du Monde 2023.

Les effectifs probables pour Angleterre F vs Espagne F

Composition attendue de Angleterre F : Hampton ; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood ; Toone, Walsh, Stanway ; James, Hemp, Russo

Composition attendue de Espagne F : Coll ; Batlle, Parades, Mendez, Carmona ; Bonmati, Guijarro, Putellas ; Caldentey, Pina, Gonzalez-Rodriguez

Des buts attendus des deux côtés

Les deux équipes ont été efficaces pour marquer des buts dans cette compétition. L'Espagne a inscrit un total impressionnant de 17 buts en cinq matchs, avec une moyenne de 3,4 buts par match. Leur match sans but après 90 minutes contre l'Allemagne était la première fois qu'elles restaient muettes en 10 rencontres consécutives.

Les Lionnes ne sont pas loin derrière avec 15 buts marqués dans le tournoi, ce qui montre leur force en attaque. Cependant, elles ont concédé un but dans chacun de leurs trois derniers matchs et ont encaissé le premier but du match dans deux d'entre eux.

Par ailleurs, sept des dix derniers matchs de l'Espagne, soit 70 %, ont vu des buts des deux côtés. Compte tenu de la qualité offensive des deux camps et de la détermination qu'elles ont montrée tout au long de ce tournoi, il est probable que les fans des deux équipes célèbreront des buts.

Pronostic 1 Angleterre F vs Espagne F : BTTS - Oui 1,80 avec Winamax

Une différence d'un but pour continue

Selon les statistiques de match entre l'Angleterre et l'Espagne, ce match ne se terminera pas avec une grande différence de score, contrairement à ce que les deux équipes ont vécu lors de cet Euro. Les enjeux élevés de cette rencontre peuvent pousser les joueuses à adopter un jeu plus conservateur.

Un but est susceptible de séparer ces deux équipes, comme cela a été le cas lors des trois dernières confrontations directes. Au total, neuf de leurs 14 rencontres se sont soldées par une victoire pour l'une ou l'autre équipe, mais seulement avec une marge d'un but (64 %).

De plus, elles ne se sont jamais affrontées avec plus d'un but d'écart, ce qui montre à quel point leurs matchs sont serrés. Si un vainqueur émerge après 120 minutes, il est probable qu'un seul but les séparera.

Pronostic 2 Angleterre F vs Espagne F : Marge de victoire - Espagne gagne par un but 3,95 avec Winamax

Le temps réglementaire pourrait ne pas suffire

Compte tenu de leur historique de rencontres serrées, ce match pourrait se terminer par un nul après 90 minutes. Même si La Roja prend l'avantage en finale, l'Angleterre a montré qu'elle ne peut être sous-estimée jusqu'au coup de sifflet final.

Les Lionnes ont encore des ambitions européennes, car elles n'ont pas perdu de positions ni en quart de finale ni en demi-finale. Elles ont égalisé près de la fin du temps réglementaire à chaque fois pour forcer le match en prolongation. Malgré seulement quatre matchs nuls en temps réglementaire dans l'histoire de ces confrontations directes, l'importance de la finale et le désir d'éviter la défaite peuvent pousser ce match en prolongation.

L'Espagne a montré qu'elle pouvait s'imposer dans la demi-heure supplémentaire contre l'Allemagne lors de son dernier match. Pendant ce temps, l'Angleterre a fait de même contre l'Italie. Cependant, c'est à ce moment-là que le statut de favorite de l'Espagne pourrait devenir évident, car elles pourraient marquer le but qui les couronnerait championnes d'Europe et du monde.