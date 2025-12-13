Pronostic Alavés vs Real Madrid 14/12/2025 : les Blancos en difficulté à Vitoria

Notre expert en paris prévoit un match serré qui se terminera sur une égalité, un nouveau revers pour l’entraîneur Xabi Alonso, qui est sous pression.

Pronostic Alavés vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Alavés vs Real Madrid

Mi-temps - Match nul à la cote de 2,15 sur Winamax

Real Madrid marque moins de 1,5 but à la cote de 1.88 sur Winamax

Alavés gagne ou fait match nul à la cote de 1.98 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Alavés 1-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Alavés – Lucas Boyé ; Real Madrid - Jude Bellingham

Alavés a mis fin à une série de trois défaites consécutives en Liga en battant les rivaux locaux Real Sociedad 1-0 le week-end dernier. Ils affronteront maintenant une équipe en tête du classement pour la deuxième fois en quinze jours après une défaite 3-1 contre Barcelone lors de la 14e journée.

L'équipe de Chacho Coudet est confortablement installée au milieu du tableau pour l'instant. Ils espèrent créer la surprise contre un Real Madrid en mauvaise forme.

Les Blancos abordent ce match après deux défaites consécutives à domicile contre le Celta Vigo et Manchester City. Il y a de sérieuses spéculations qu'une défaite dimanche pourrait mettre fin à la courte période d'Alonso en tant qu'entraîneur.

Les effectifs probables pour Alavés vs Real Madrid

Composition attendue d’Alavés : Sivera, Parada, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Blanco, Ibáñez, Rebbach, Suárez, Calebe, Boyé

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Camavinga, Rüdiger, Asencio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinícius, G. García, Rodrygo

Une première mi-temps équilibrée en perspective

Le Real Madrid n’a pas de dynamique positive avant ce match, avec des rapports suggérant que de nombreux joueurs seraient heureux d'un changement d'entraîneur. Cela place Alonso dans une position vraiment difficile, aggravée par de nombreux problèmes de sélection.

Dans ces conditions, il est peu probable que le Real Madrid commence le match en force face à une équipe d'Alavés bien organisée. Même lorsqu'ils gagnaient régulièrement, les Blancos prenaient souvent plus de 45 minutes pour prendre le contrôle du match. La moitié de leurs matchs à l'extérieur cette saison se sont soldés par une égalité à la mi-temps.

Alavés a joué huit matchs à domicile jusqu'à présent cette saison, et ils n'ont perdu à la mi-temps dans aucun d'entre eux. Cinq de ces matchs étaient à égalité à la pause. Par conséquent, il est intéressant de parier sur un match nul à la mi-temps, avec une probabilité implicite de 41,7 %.

Pronostic 1 Alavés vs Real Madrid : Mi-temps - Match nul à la cote de 2,15 sur Winamax

Une défense solide à domicile pour tenir bon

Bien qu'Alavés ait ses limites en attaque, ils sont vraiment solides défensivement. Seul Villarreal a marqué moins de buts en Liga avant ce week-end. Leur total de 15 buts encaissés est exactement conforme aux 15,0 xG qu'ils ont concédés. Seul Getafe a concédé moins de xG dans l'élite espagnole cette saison.

Ces chiffres soulignent à quel point ce match pourrait s'avérer difficile pour le Real Madrid. Les visiteurs ont marqué un but ou moins lors de cinq de leurs huit derniers matchs, n'en gagnant que deux.

Ils ont également un doute sur la blessure de Kylian Mbappé. Un problème musculaire a empêché l'attaquant de jouer contre City mardi. Le joueur de 26 ans a marqué exactement la moitié des buts de son équipe en championnat cette saison.

Par conséquent, parier sur le fait que le Real Madrid marque moins de 1,5 but semble intéressant avec une probabilité implicite de 45,5 %.

Pronostic 2 Alavés vs Real Madrid : Real Madrid marque moins de 1,5 but à la cote de 1.88 sur Winamax

Des points perdus pour mettre la pression sur Alonso

Mbappé est loin d'être le seul joueur que le Real Madrid pourrait devoir affronter sans dimanche. Fran Garcia, Endrick, et Álvaro Carreras sont suspendus après avoir reçu des cartons rouges contre le Celta le week-end dernier. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Eder Militao, et Ferland Mendy sont blessés, tandis que trois autres joueurs sont incertains.

Cela pourrait offrir une rare opportunité à Alavés de réaliser un exploit célèbre. Qu'ils aient suffisamment de puissance offensive pour prendre les trois points est incertain, mais ils sont certainement difficiles à battre sous Coudet.

Depuis la nomination de l'Argentin en décembre dernier, ils n'ont perdu que 34 % de leurs matchs toutes compétitions confondues. L'équipe basque a concédé moins d'un but par match sur cette période.

Ils ont déjà tenu l'Atlético Madrid en échec à l'Estadio de Mendizorrotza cette saison. Compte tenu de leurs nombreux problèmes actuels, parier sur le fait que le Real Madrid perde également des points ici semble offrir de la valeur.

Pronostic 3 Alavés vs Real Madrid : Alavés gagne ou fait match nul à la cote de 1.98 sur Winamax

+