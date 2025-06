Pronostic Al Ahly vs Inter Miami 15/06/2025 : Miser sur des pieds en or

Al Ahly SC vs Inter Miami CF

Trois pronostics solides pour Al Ahly vs Inter Miami le 15 juin 2025, dont un pari buteur, pour bien débuter la Coupe du Monde des Clubs.

Notre expert en paris prévoit qu'Inter Miami sortira victorieux avec trois points lors de leur rencontre avec Al Ahly dimanche.

Pronostic Al Ahly vs Inter Miami : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Al Ahly vs Inter Miami

Totaux : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,60 sur Winamax

1x2 : Inter Miami à une cote de 2,15 sur Winamax

Buteur à tout moment : Lionel Messi à une cote de 2,10 sur Winamax

Inter Miami devrait l'emporter 3-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Placées dans l'un des groupes les plus difficiles de la Coupe du Monde des Clubs, les deux équipes ont besoin de trois points lors du match d'ouverture du tournoi. Al Ahly est l'un des clubs les plus dominants du football africain, venant de remporter la Premier League égyptienne pour la 45e fois.

Al Ahly a également conquis l'Afrique, ayant remporté la Ligue des Champions de la CAF à 12 reprises. Ils ont participé à la Coupe du Monde des Clubs 10 fois, leur meilleure performance ayant eu lieu il y a deux ans lorsqu'ils ont battu les Urawa Red Diamonds pour décrocher la médaille de bronze.

Relativement inconnus de leurs adversaires, ils viennent de nommer un nouvel entraîneur-chef. José Riveiro, après trois années réussies aux Orlando Pirates en Afrique du Sud, vise maintenant à mener Al Ahly hors du Groupe A.

Inter Miami est l'hôte désigné du tournoi, un privilège gagné en remportant le MLS Supporters’ Shield. L'équipe locale a une réelle chance de se qualifier pour les huitièmes de finale, Opta Analyst leur accordant 47 % de chances de sortir du groupe.

Bien placés dans la Conférence Est de la MLS, ils sont en bonne position pour une place en playoffs. Cependant, certains joueurs seront impatients de se montrer à nouveau au reste du monde.

Ce serait un exploit incroyable si les Herons parvenaient à sortir d'un des groupes les plus difficiles de la compétition, étant donné qu'ils n'ont été formés que depuis cinq ans.

Les effectifs probables pour Al Ahly vs Inter Miami

Composition attendue de Al Ahly : El Shenawy ; Ashour, Ateya, Bencharki, Ben Romdhane, Dari, El Aash, El Debes, Gradisar, Hany, Mohamed

Composition attendue de Inter Miami : Ustari, Weigandt, Falcon Picart, Martinez, Allen, Cremaschi, Busquets, Segovia, Messi, Allende, Suárez

Pas de retenue dimanche

Pour le premier match de la Coupe du Monde des Clubs, un jeu pragmatique des deux côtés ne serait pas surprenant. Cependant, leur historique suggère le contraire, avec les Égyptiens marquant 52 buts dans leur championnat national à une moyenne de plus de deux buts par match.

Al Ahly a remporté les cinq dernières rencontres compétitives qu'ils ont disputées, et quatre d'entre elles ont vu plus de 2,5 buts marqués (80 %). Les Diables Rouges sont capables de troubler leurs adversaires, ayant marqué au moins deux buts ou plus lors de cette série de rencontres.

Les hôtes ont connu des chiffres similaires dans leur campagne de championnat, marquant 36 buts en 16 matchs à une moyenne de 2,25 buts par match.

Intéressant, toutes leurs cinq dernières sorties ont abouti à plus de deux buts marqués. Quatre de ces rencontres ont produit des buts des deux côtés. Les Herons ont marqué 15 et concédé 12 au cours de ces matchs.

Pronostic 1 Al Ahly vs Inter Miami : Totaux - plus de 2,5 buts à une cote de 1,60 sur Winamax

Pression du nouveau manager

Les protégés de Javier Mascherano connaissent très peu leurs adversaires africains, ce qui compliquera légèrement leur tâche. Pourtant, ils restent confiants dans leurs capacités et savent que l'équipe égyptienne jouera son tout premier match compétitif sous un nouveau manager.

Cela pourrait jouer contre Al Ahly lors du match d'ouverture, même s'ils alignent une équipe extrêmement talentueuse en tant que champions d'Afrique en titre. Ils sont également sur une série de huit matchs sans défaite, leur dernière défaite remontant à avril en Coupe de la Ligue égyptienne.

Les récents résultats d'Inter ont été mitigés. Ils n'ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs (1 défaite, 2 nuls), ce qui pourrait jeter un doute sur leur capacité à obtenir un résultat positif ce week-end. Pourtant, ces deux victoires sont survenues juste avant ce match à venir.

Avec d'anciennes stars de Barcelone comme Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets et Lionel Messi dans leurs rangs, ils pourraient s'avérer trop forts pour l'équipe africaine.

Pronostic 2 Al Ahly vs Inter Miami : 1x2 - Inter Miami à une cote de 2,15 sur Winamax

L'homme à la chaussure d'or

Il est le GOAT pour une raison. Lionel Messi est ici pour un autre événement mondial et c'est à son tour de montrer ce qu'il peut faire, surtout après que Cristiano Ronaldo ait mené le Portugal au titre de la Ligue des Nations de l'UEFA la semaine dernière.

Messi a été exceptionnel depuis qu'il a rejoint les Herons, marquant 49 buts et réalisant 23 passes décisives en 59 matchs pour le club. Cette saison seulement, le capitaine argentin a été impliqué dans 15 buts (10 marqués, 5 passes décisives) en 13 matchs de MLS.

Actuellement sur une incroyable série de cinq buts lors de ses trois derniers matchs, il sera clé pour débloquer Al Ahly lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde des Clubs.