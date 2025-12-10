Pronostic Aberdeen vs Strasbourg, en route pour la qualification

Le pronostic Aberdeen vs Strasbourg de la part de notre expert. Découvrez ses trois choix pour ce match de Ligue Europa Conférence.

Les meilleurs paris pour Aberdeen Strasbourg

Un match pour se rapprocher de la qualification au prochain tour. Voici les choix de notre expert pour ce match avec son pronostic Aberdeen Strasbourg :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 1,65 sur Unibet, soit une probabilité de 60,6 % de voir les Alsaciens remporter ce match.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,64 sur Unibet, soit une probabilité de 60,3 % que les deux équipes marquent.

Emanuel Emegha buteur ⭐ à la cote de 2,08 sur Unibet, soit une probabilité de 52,1 % de voir l’attaquant Hollandais marquer.

Notre pronostic Aberdeen vs Strasbourg voit une victoire de Strasbourg 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Ecossais sont à la peine en Ligue Europa Conférence avec une 33e place et seulement 2 points marqués. Il faudrait un miracle pour se qualifier pour la suite et deux victoires d'affilée. En meilleure forme ces dernières semaines, ils restent sur huit matchs sans défaite et voudront continuer leur bonne série qui leur permet d’être sixième du championnat.

Strasbourg est dans une phase plus difficile avec trois défaites d’affilée en championnat. Malgré un mauvais passage sur le plan national, ils sont à la deuxième place du classement en Ligue Europa Conférence et une nouvelle victoire leur assurerait une qualification pour le prochain tour de la compétition.

Les effectifs probables pour Aberdeen Strasbourg

Composition attendue de Aberdeen : Mitov - Devlin, Milne, Knoester - Lobban, Aouchiche, Polvara, Jensen - Keskinen, Nisbet, Karlsson

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doukouré, Sarr, Chilwell - Doué, El Mourabet, Nanasi, Moreira - Amo-Ameyaw, Enciso - Emegha

Strasbourg pour la qualification en huitièmes de finale

Aberdeen reçoit au Pittodrie Stadium une équipe de Strasbourg sur le point de se qualifier, alors qu’ils sont eux mêmes en fin de classement avec une chance minime de voir la suite. Encore sur une bonne série avec huit matchs sans défaite, les écossais peuvent espérer se qualifier en gagnant cette rencontre. Cela sera difficile face à une équipe qui dispose d’un effectif plus complet et avec plus de talents.

Pour les Alsaciens, une victoire lors de cette rencontre sera synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Ils devront faire face à une équipe solide et courageuse, mais disposent des qualités nécessaires pour remporter ce match. C’est aussi l’occasion de regagner de la confiance après une série de mauvais résultats en championnat et pour retrouver le goût de la victoire.

Pronostic 1 Aberdeen vs Strasbourg : Victoire de Strasbourg- cote de 1,65 sur Unibet

Des occasions et des espaces de chaque côté

Lors des quatre matchs joués lors de cette compétition, les joueurs d’Aberdeen ont encaissé dix buts. Un total élevé qui montre les espaces qu’ils laissent à leurs adversaires lors des rencontres européennes. Du côté offensif, ils ont réussi à marquer lors des six derniers matchs joués et montrent une habileté certaine devant le but.

Les joueurs de Liam Rosenior ont déjà marqué à sept reprises lors de cette compétition et ont surtout encaissé quatre buts, un par rencontre. Même s’ils ont une propension à marquer des buts, les Strasbourgeois ont plus de mal en déplacement en laissant quelques espaces à leurs adversaires. Ce qui devrait être le cas pour cette nouvelle rencontre en Europe.

Pronostic 2 Aberdeen vs Strasbourg : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,64 sur Unibet

Le retour du capitaine pour ce match

Emanuel Emegha a purgé un match de suspension contre Toulouse le week-end dernier suite à des propos sur son club. Désigné capitaine en début de saison, son exemplarité a été remise en cause par les propriétaires du club qui attendent plus au niveau du comportement de la part du joueur de 22 ans.

De retour dans le groupe pour ce match, il aura beaucoup à prouver et cela passera par une grosse performance contre les écossais d’Aberdeen. Très bon finisseur, récemment appelé par le sélectionneur des Pays-Bas, l’attaquant aura plus d’une occasion de marquer et devrait réussir rapidement pour augmenter son compteur cette saison.

Pronostic 3 Aberdeen vs Strasbourg : Emanuel Emegha buteur - cote de 2,08 sur Unibet

