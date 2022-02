Zouma encore sifflé par ses supporters

Décidément, les supporters de West Ham ne sont pas prêts à pardonner à Kurt Zouma le dérapage dont il s’est rendu auteur. Pour avoir maltraité ses chats domestiques, le défenseur français est devenu l’ennemi public numéro 1 à leurs yeux.

Moyes maintient sa confiance à Zouma

Ce samedi, en championnat, les Hammers accueillaient Newcastle en championnat. L’ancien stéphanois était titulaire et il a une nouvelle fois eu droit à un accueil des plus hostiles. A chaque touche de balle, il a été conspué par les supporters locaux. Un traitement auquel il avait déjà eu droit lors du match qui avait suivi la divulgation de la vidéo (face à Watford).

Malgré le contexte difficile, Zouma a livré une prestation relativement correcte. Et il est resté sur le terrain jusqu’au bout. Ayant payé l’amende qui lui a été infligée par le club, il redevient un joueur comme les autres aux yeux de son coach, David Moyes.

Les joueurs de West Ham ont crevé l’abcès

Avant la rencontre, le technicien écossais a d’ailleurs révélé comment les joueurs se sont réunis pour discuter de la situation de leur coéquipier. Ils ont jugé que c’était la chose la plus intelligente à faire pour aller de l’avant.

Mark Noble, le capitaine de l’équipe, a pris l'initiative d'organiser une réunion pour s’entretenir au sujet de Zouma. Il voulait que chacun exprime son ressenti. "Mark a dit ce qu’il avait sur le cœur, a pris ses responsabilités et a fait preuve d'un grand leadership, a souligné Moyes. Il a montré qu'il voulait que les choses soient claires et nettes. Nous allons en discuter. Nous allons voir qui est heureux et qui ne l'est pas. Débarrassons-nous de tout ça. En fin de compte, nous avons beaucoup de matchs et les joueurs doivent travailler ensemble. Mark a montré ce qu'il est et ce qu'il a été - un très bon capitaine".

"Le but est de rassembler les joueurs. Parfois, vous avez besoin d'un peu d'adversité pour vous stimuler. Maintenant, nous devons nous assurer que nous utilisons toutes les choses à notre avantage du mieux que nous pouvons. C'est notre faute, donc c'est à nous d'y remédier, à personne d'autre", a conclu le manager écossais.