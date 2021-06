Zlatko Dalic : "Nous gardons beaucoup d'optimisme"

Le sélectionneur de la Croatie ne s'inquiète pas outre mesure pour son équipe, malgré sa défaite face à l'Angleterre, dimanche après-midi (1-0).

Moins flamboyante qu'il y a trois ans, quand elle était finaliste malheureuse du Mondial 2018, la Croatie demeure une équipe qui compte en Europe. Emmenée par son maître à jouer Luka Modric, la sélection entraînée par Zlatko Dalic entend donc bien figurer à l'Euro 2020. Toutefois, son entrée en matière a été manquée, dimanche.

En effet, la Croatie s'est inclinée à Wembley face à l'Angleterre (1-0). Jusque-là, rien d'anormal, les Anglais figurent parmi les favoris de la compétition. Néanmoins, c'est le contenu proposé par les Damiers qui est peu rassurant. De quoi faire douter Zlatko Falic ? Interrogé à l'issue de la rencontre, le sélectionneur était nuancé.

"C'était exactement ce qu'on ne devait pas faire en défense"

"Félicitations à l'Angleterre mais félicitations aussi à mes joueurs qui ont fait de leur mieux. On savait qu'on aurait à faire face à un gros pressing et on n'a pas trop mal résisté, on a presque réussi à prendre le contrôle du match mais pas suffisamment, surtout sur le plan offensif", a confié le sélectionneur, regrettant le but de Sterling.

"Après, on a encaissé un but sur une erreur de notre part qui m'a mis en colère. C'était exactement ce qu'on ne devait pas faire en défense, parce qu'on sait que c'est le type d'espace que Sterling et les autres aiment exploiter", a ainsi pesté celui qui avait permis à la Croatie de se hisser jusqu'en finale du Mondial 2018.

Si tout n'a pas été parfait, loin de là, il ne baisse pas les bras et aborde la suite avec optimisme. "Nous gardons beaucoup d'optimisme, nous avons le droit de rester optimistes pour essayer de faire ce qui est notre objectif : se qualifier pour le tour suivant", a conclu Zlatko Dalic. Prochain adversaire : la République Tchèque.