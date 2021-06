Euro 2020, Benzema donne de ses nouvelles

De retour en équipe de France, Benzema savoure et assure qu’il sera à 100% contre l’Allemagne.

Son retour avait déjà attiré toute la lumière sur lui mais sa sortie sur blessure contre la Bulgarie n’a fait qu’empirer l’attention que le peuple français porte depuis presque un mois à Karim Benzema.

Victime d’une grosse béquille, l’attaquant du Real Madrid sera-t-il apte pour le choc inaugural contre l’Allemagne, mardi à Munich ? Après avoir fait l’impasse sur les deux entraînements post-Bulgarie, Benzema avait fait son retour à l’entraînement samedi, tout comme Antoine Griezmann. Présent sur le plateau dominical de Téléfoot, « KB19 » a donné des nouvelles de sa blessure.

"Ça va très bien. J’ai pu reprendre l’entraînement avec le groupe hier. IL n’y a pas eu de douleurs donc opérationnel. Je n’ai pas pensé au fait que je pourrais être forfait pour l’Euro. C’était une grosse douleur mais ce n’était qu’un coup. Il ne fallait pas rester plus de minutes sur le terrain pour ne pas forcer dessus donc j’ai décidé de sortir."

"On a un très bon staff médical donc tout s’est fait très vite derrière. SI j’ai repris l’entraînement avec le groupe hier, c’est que je n’ai aucune gène, aucune douleur. Je me sens bien, j’ai travaillé en salle donc je suis à 100%."

Après la frayeur, il est donc temps de retrouver le sourire. Contre l’Allemagne, le trident offensif composé du Madrilène, de Griezmann et de Kylian Mbappé a donc toutes les chances d’être aligné sur la pelouse munichoise comme lors de deux derniers matches amicaux.

Si Benzema n’a pas encore retrouvé le chemin des buts avec les Bleus, il savoure à pleines dents ce retour après plus de cinq ans d’absence. Il met d’ailleurs l’accent sur les bonnes conditions de ce retour et de l’absence de ressentiments chez ses partenaires.

"Mon retour s’est très bien passé, très bien accueilli, confirme-t-il sur TF1. J’ai retrouvé des joueurs, j’ai appris à en connaitre d’autres. Comme je l’ai déjà dit, là où je me sens le mieux, c’est sur le terrain surtout avec des joueurs de ce calibre. maintenant on va passer aux choses sérieuses dès mardi."

"Si on m’avait dit que je serai dans le groupe il y a un an, j’aurais sûrement répondu ‘je ne sais pas’ mais j’ai continué à travailler, à faire ce que j’ai fait dans mon club pour espérer un jour revenir en équipe de France. Je suis là, je kiffe et tous les jours, c’est un plaisir de jouer pour mon pays."

"Brandir la coupe est un objectif. C’est dans ma tête. On sait que c’est difficile et que ce n’est pas gagné d’avance. Comme je l’ai dit, on joue tous les matches comme si c’était des finales."