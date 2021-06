Zlatan Ibrahimovic valide une cible du Milan AC

Avec la Ligue des Champions de nouveau au programme la saison prochaine, le Milan AC réfléchit à se renforcer durant l’été, notamment devant.

A 40 ans, ne comptez pas sur Zlatan Ibrahimovic pour passer le relai. Le géant suédois assure qu’il « n’est pas à son meilleur » mais ne laissera pour rien au monde sa place. Malgré son ego surdimensionné, Ibra aime le football et le football le lui rend plutôt bien. Avec encore une année de contrat avec le Milan AC, l’ancien attaquant du PSG aimerait aider son club à tutoyer de nouveau les sommets.

Pendant longtemps, le club milanais a cru y arriver la saison dernière mais les blessures du Suédois ont eu en partie raison du rendement général de l’équipe de Pioli notamment durant le deuxième acte.

Deuxième de Serie A derrière l’Inter Milan, le Milan AC n’aura pas tout perdu. L’ancien club de Silvio Berlusconi va retrouver les folles soirées de Ligue des Champions la saison prochaine, une première depuis six ans.

Avec un retour dans l’épreuve reine du football européen, les Rossoneri se doivent donc de recruter. Mais avec la crise du Covid-19, difficile de lâcher des millions d’euros en claquant des doigts. Mike Maignan est arrivé il y a quelques jours contre un chèque de 15 millions d’euros mais Paolo Maldini est surtout à la recherche de bons coups.

Parmi eux, se trouve Olivier Giroud. En fin de contrat avec Chelsea, l’attaquant des Bleus ne restera pas chez les Blues et représente une bonne pioche pour n’importe quel club.

Avec une expérience en Premier Legue, en Ligue des Champions et sur la scène internationale, le champion du monde 2018 a des atouts à revendre. Zlatan Ibrahimovic voit d’ailleurs d’un bon oeil l’arrivée possible d’un troisième Français dans l’effectif après Théo Hernandez et donc Maignan.

"Plus nous parvenons à recruter des joueurs de haut niveau, mieux c'est. Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. S'il vient, il est le bienvenu, a lancé le fantasque scandinave de 39 ans dans un entretien auprès de la Gazzetta dello Sport. Aussi parce que à Milan c'est un groupe très ouvert, qui a envie d'apprendre et de s'améliorer, un groupe de travail bien dirigé."