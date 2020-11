Zlatan Ibrahimovic rêve de l’Euro avec la Suède

Performant avec le Milan AC, l’attaquant suédois avoue que la sélection lui manque. Il avait pris sa retraite internationale après l’Euro 2016.

A 39 ans, Zlatan Ibrahimovic est en train de faire de « l’incroyable histoire de Benjamin Button » une réalité. Revenu au Milan AC en janvier dernier après deux saisons en , le géant suédois démontre que le poids des années n’a aucune incidence sur son niveau. Déjà important dans la solide fin de saison dernière milanaise, l’ancien attaquant du PSG continue dans ses standards dans ce début de saison 2020-2021.

Avec déjà dix réalisations en six matches de , Ibrahimovic caracole en tête du classement des buteurs italiens. Sur le flan pour les quinze prochains jours à cause d’une blessure musculaire contractée contre le Napoli, le week-end dernier, celui qui se considère comme un dieu va cruellement manquer au Milan AC.

Mais manque-t-il à la sélection suédoise ? La question se pose tant son niveau pourrait lui permettre de revêtir encore le maillot de son pays à bientôt 40 ans. Seulement, s’il cartonne en club, Zlatan Ibrahimovic avait fait le choix de tourner la page de sa carrière internationale à la sortie d’un Euro 2016, en demi-teinte.

Vers une réconciliation avec le sélectionneur ?

En conflit avec le sélectionneur actuel, « Ibra » peut-il encore rendre de fier service à sa patrie. Sans son ancien capitaine, la s’est qualifiée pour l’ , qui se jouera en juin prochain. L’expérience de l’ancien du Barça ou de l’Inter ne sera pas de trop sortir du groupe composé de l’ , la et la Slovaquie. Au moment de recevoir son onzième trophée de joueur suédois de l’année, Zlatan Ibrahimovic a fait dans le sentimentalisme.

"Si tu me demandes, je vais être honnête : oui, la sélection me manque. Ce n’est pas un secret. Celui à qui ça ne manque pas, il a déjà fini sa carrière. Et je n’ai pas fini ma carrière", a affirmé le natif de Malmö dans une interview au quotidien suédois Aftonbladet.

Depuis quelques semaines, Ibrahimovic multiplie les messages sur une envie de retrouver la sélection. Début novembre, il avait posté une photo avec le maillot scandinave et la mention « Cela fait un moment ». Malgré cet appel du pied, il n’avait pas été retenu pour le rassemblement de novembre.