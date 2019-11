Zlatan Ibrahimovic ne sera pas joueur de Hammarby

Zlatan a "teasé" un éventuel retour en Suède en suggérant qu'il aurait peut-être signé pour le club de Allsvenskan, Hammarby. Ce n'est pas le cas.

Presque 20 ans après avoir quitté son pays, la star scandinave a laissé croire qu'il pourrait revenir au bercail en enfilant la tunique de Hammarby. Mais ce n'est pas le cas.

L'ancienne gloire du PSG ou encore du Barça a récupéré 50% de la branche suédoise d'AEG, une société qui organise des évènements sportifs et musicaux et à qui appartient le LA Galaxy, club américain que le Suédois vient de quitter.

Et comme AEG possède aussi 45% du club suédois d'Hammarby, Zlatan s'est donc retrouvé co-propriétaire et a salué son nouveau club par une déclaration officielle :

"Hammarby est un club fantastique avec des supporters passionnés et est très respecté à Stockholm et en . J'ai toujours aimé le club et les supporteurs et je suis impressionné par ce que le club a fait ces dernières années, sur et en dehors du terrain. Être capable de rejoindre et de développer Hammarby est à la fois amusant et excitant", a-t-il dit.

On ne connaît toujours pas le prochain point de chute du Zlatan joueur...