Zlatan Ibrahimovic humilie Kylian Mbappé et ses parents !

L’attaquant suédois, Zlatan Ibrahimovic, a tenu des propos très sévères à l’encontre de Kylian Mbappé ainsi que ses proches.

Zlatan Ibrahimovic est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Il dit souvent ce qu’il pense et parfois il lui arrive même d’être méchant et sans pitié envers les personnes qu’il n’apprécie pas. Et en ce moment, son souffre-douleur c’est Kylian Mbappé. Le Suédois n’est pas du tout fan de la star française et il ne se gêne pas pour le dire haut et fort.

Ibrahimovic agacé par Mbappé

Ce mercredi, dans un entretien accordé à Canal+, l’ex-Parisien a sorti la sulfateuse contre le prodige bondynois. Il lui reproche, en creux, le fait de ne plus être suffisamment concentré sur son football et manquer d’ambition. « Mbappé, en tant que personne je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline tu perds ton identité. Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut l’imiter ? Qu’il commence à avoir envie de progresser. Pas d’être satisfait ».

Interrogé sur le choix qu’a fait Mbappé en mai dernier en prolongeant à Paris plutôt que de filer au Real, Ibrahimovic a indiqué : « Mbappé a fait le bon choix en restant à Paris ? Pour lui ? Non. Pour paris ? Oui. Il a fait le bon choix pour Paris pas pour lui ». Il développe en soulignant que le champion du monde tricolore bénéficie désormais d’un confort qui lui est nuisible : « (Ce n’était pas bon pour lui de rester à Paris) Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club ».

Ibra charge aussi les parents de la star parisienne

Pour le troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG, il est évident que Mbappé a pris la grosse tête dernièrement. Pour cela, il incrimine durement ses parents. « Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd’hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi. C’est à ton fils, le joueur, de travailler et d’avoir de la discipline ».

Une violente attaque de la part du géant scandinave et qui risque d’agacer sérieusement sa victime. Mbappé est connu pour être très protecteur avec ses parents, Wilfrid et Fayza Lamari. Et il l’est encore plus quand ils sont critiques ou insultés à tort dans les médias.