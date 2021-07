Zlatan Ibrahimovic dévoile son "vrai PSG"

Présent à Paris pour le mariage de Verratti, Ibrahimovic a posté une photo avec Sirigu, Lavezzi et Pastore. Le « vrai PSG » selon lui.

En 2016, Zlatan Ibrahimovic avait mis le feu aux poudres en conférence de presse, taclant son employeur du moment le PSG et son histoire. Interrogé sur ce que représentait le club parisien à l’échelle nationale mais surtout internationale, le géant suédois avait quelque peu manqué de tact.

"Sans manquer de respect au passé, le PSG est né il y a trois ans et demi, lorsqu'ils sont arrivés. Ils vont chasser la Ligue des Champions jusqu'à ce qu'ils la gagnent. Et que cela soit avec ou sans moi."

Ces propos n’avaient que moyennement été appréciés par les supporters parisiens et ce n’est pas la dernière publication d’Ibrahimovic qui va apaiser les choses. Parti du PSG il y a maintenant cinq ans, l’attaquant reste le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club avec qui il a évolué pendant cinq saisons. De retour dans la capitale française pour assister au mariage de Marco Verratti, Ibra n’a pas manqué d’envoyer un petit tacle.

Envers le club ou tout simplement pour répondre à ceux qui estiment que le PSG aura la meilleure équipe de son histoire cette saison avec le recrutement de Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi et Donnarumma ? Mystère… En tout cas, il a posté une photo avec Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, Salvatore Sirigu et Marco Verratti avec la mention "The Real PSG" comprendre "Le Vrai PSG".

À noter la présence des anciens Parisiens, Lavezzi, Ibrahimovic, Sirigu et Pastore ! L’attaquant suédois a d’ailleurs publié cette photo sur son compte Instagram en légendant : « le vrai #PSG ! » https://t.co/3zzYwKgLha pic.twitter.com/OaFDGGhYm4 — We Are Parisians (@WeAreParisians) July 15, 2021

Une punchline dont seul est capable le Suédois qui souhaite quand même rafraîchir la mémoire de certains. En arrivant en 2012, un an après Sirigu et Pastore, l’actuel attaquant du Milan AC et ses compères de la photo ont permis, il est vrai, au PSG de prendre une nouvelle dimension à travers le monde sous l’impulsion du nouveau propriétaire qatari, QSI. Néanmoins, pas sûr que des Luis Fernandez, Rai et autres Joël Bats ne soient d’accord avec Ibrahimovic.