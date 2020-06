"Ziyech peut parfois être un vrai cauchemar pour un entraineur"

L'ailier marocain a réussi un très beau parcours sous le maillot de l'Ajax. Son entraineur le souligne, tout en révélant une autre facette de lui.

Le patron de l' , Eric ten Hag, a averti que Hakim Ziyech était parfois coupable d'être un "cauchemar d'entraîneur", mais a également déclaré que le caractère "têtu" de la star qui a couté 40 millions d'euros est ce qui le rend "brillant".

Chelsea est parvenu à enrôler Hakim Ziyech en janvier dernier, en l'arrachant à l'Ajax. Le joueur de 27 ans a passé le reste de la campagne 2019-20 à la Johan Cruyff Arena, mais sera officiellement présenté à Stamford Bridge en juillet prochain.

Ziyech a passé les quatre dernières années au sein de l'équipe de l'Ajax, où il s'est imposé comme l'un des joueurs offensifs les plus efficaces du football européen. L'international marocain a marqué 48 buts en 165 apparitions pour le club au total, tout en contribuant à 82 passes décisives, et a joué un rôle clé dans leur doublé en championnat et en coupe la saison dernière. Il a également été un joueur très en vue en , notamment en faisant une démonstration exceptionnelle contre ses futurs acquéreurs lors du match nul 4-4 de l'Ajax contre Chelsea en phase de poules 2019/2020.

On s'attend à ce que Ziyech soit aussi en vue du côté Stamford Bridge, mais Ten Hag a conseillé à Chelsea de "lui donner de l'espace" sur le terrain d'entraînement afin de tirer le meilleur parti de cet élément. L'entraîneur néerlandais a déclaré à Ajax TV après la dernière séance d'entraînement de Ziyech avec le club: "Hakim est" ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Vous voyez ce que ses émotions lui font aujourd'hui. Il a dit:" Je ne suis pas un homme amoureux du club, mais à l'Ajax, c'est différent ". C'est une journée émouvante pour Hakim, mais [j'espère] qu'il y repense dans le bon sens. Il entre en tant que grand homme à Chelsea, un club de premier plan en Europe, a ajouté le technicien hollandais. C'est l'exemple pour les jeunes joueurs ici. Devenez d'abord le meilleur ici, gagnez des titres, puis faites le grand pas".

Tout en louant son ancien protégé, Ten Hag a aussi admis que ce dernier peut parfois être très capricieux au quotidien : "C'est un personnage têtu. Mais cela le rend aussi brillant. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Parfois, il est le cauchemar d'un entraîneur, mais vous devez lui donner de l'espace. S'ils commencent à jouer comme il veut le faire, vous voyez sa progression. Il a pris l'Ajax par la main et nous avons très bien réussi ensemble."