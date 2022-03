Ziyech et Mazraoui refusent la sélection marocaine

Coup de tonnerre au Maroc. Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, l’un des meilleurs joueurs que compte cette nation, viennent de décliner les convocations qui leur ont été faites par la fédération marocaine.

Cette doublette avait été écartée par le sélectionneur Vahid Halilhodzic. Dans le cas de l’ailier de Chelsea, c’était à cause des raisons disciplinaires. Après la CAN ratée au Cameroun, le coach franco-bosnien a choisi de faire tabler rase du passé dans l’intérêt des Lions de l’Atlas. Mais, les principaux intéressés ont choisi de l’ignorer.

Même si l’échéance qui arrive est importante, à savoir la double confrontation contre la RD Congo en barrages de la Coupe du Monde, les joueurs formés à l’Ajax ont exclu un come-back en équipe nationale.

A travers une story sur Instagram, Ziyech a d’ailleurs justifié cette décision controversée. Juste après le match de championnat qu’il a disputé avec Chelsea face à Newcastle ce dimanche (2-0), il a révélé pourquoi il restait sur sa position.

Ziyech et Mazraoui montent du doigt la fédération

« J'aime mon pays et jouer pour l'équipe nationale de football du Maroc a été l'honneur de ma vie. C'est donc avec une grande tristesse que je dois annoncer que, bien que le président de la FRMF ait confirmé aujourd'hui que je serai présélectionné avec l'équipe, je ne reviendrai pas jouer pour le Maroc. Je suis désolé de décevoir les fans, ce n'était pas une décision facile à prendre, mais malheureusement, je pense que je n'ai pas d'autre choix », a-t-il d’abord souligné.

« Bien que j'ai tout donné à cette sélection au cours des six dernières années et que je l'aie soutenue toute ma vie, les dirigeants continuent de diffuser des informations erronées sur moi et mon engagement envers mon pays, a affirmé le milieu offensif des Blues. Leurs actions ont rendu impossible pour moi de continuer à faire partie de l'équipe. J'ai appris la nouvelle de la présélection en même temps que tout le monde, c'est pourquoi je publie cette déclaration afin que vous entendiez la vérité directement de ma bouche ».

Ziyech a ensuite remercié « tous ceux qui m'ont |l’ont] souten » en « souhaitant à l'équipe marocaine le meilleur pour l'avenir ». « En tant que joueur, je me concentre sur mon club, le Chelsea FC ».

L'article continue ci-dessous

Quant à Mazraoui, il a fait savoir qu’il tourne le dos à son pays car durant les 18 mois de sa mise à l’écart personne ne l’a contacté pour lui expliquer les raisons de choix. « J’aime mon pays, et même si je souhaite le représenter, ce n’est pas acceptable ».

La dernière sélection de Ziyech avec son pays remonte à juin 2021 en éliminatoires de la CAN. Quant à Mazraoui, il a été évincé depuis novembre 2020.