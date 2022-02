Zinedine Zidane à l'OM ? La réponse de Pablo Longoria

Il n'est pas interdit de rêver. Depuis son arrivée à la tête de l'OM, Pablo Longoria s'est efforcé de faire rêver les supporters de l'OM en leur offrant Jorge Sampaoli comme entraîneur et un mercato ambitieux notamment. L'ancien directeur sportif de Valence ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, mais malgré ses relations dans le monde du football, Pablo Longoria a des limites. Dans un entretien accordé à Le Figaro, le président de l'OM a voulu calmer les ardeurs des supporters concernant une possible venue de Zinedine Zidane sur le banc du club phocéen.

"Zidane ? Il faut être réaliste"

"Zinedine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, dans le monde du football actuel, non ? Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli", a indiqué Pablo Longoria.

OM : Jorge Sampaoli met en garde ses joueurs avant Qarabag

"Il y a un grand respect mutuel. Je suis content de son travail. Dans le football actuel, nous sommes focalisés sur les derniers résultats, les ultimes émotions, mais il faut prendre de la hauteur. Si on observe l'équipe que Jorge Sampaoli a pris en main il y a moins d'un an et aujourd'hui, c'est complètement différent. Le groupe transmet des émotions, est ambitieux, performant sur le terrain. Je suis content de cette évolution et je crois qu'on a un bon niveau de résultats en Ligue 1. On veut aussi développer les actifs, donc le niveau des joueurs en termes de progression individuelle. Pour toutes ces raisons, on remercie notre entraîneur", a ajouté le président de l'OM.

"Si je n'avais pas d'ambition, je ne serais pas ici"

Pablo Longoria a admis qu'une qualification régulière à la C1 sera la clé pour que le projet McCourt prenne son sens : "La chose la plus importante est de stabiliser le club, que tout le monde aille dans la même direction, dans ce cas il est plus facile d'avoir des résultats. La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d'Europe et plus généralement en Ligue des Champions, c'est là où est l'argent dans le football. Si tu es stabilisé, tu as des objectifs et à l'OM, on veut gagner des coupes et des titres. C'est dans l'ADN de ce club, de son histoire. Tu dois remporter des trophées, c'est important. Si je n'avais pas d'ambition, je ne serais pas ici".

L’OM, c’est quoi le(s) problème(s) ?

"Il faut être réaliste dans la vie. C’est vrai qu’avec le résultat sportif, tu peux multiplier ton résultat économique. Si tu as plus d’argent, tu peux recruter des joueurs encore plus adaptés aux compétitions européennes… Tous les projets des clubs ambitieux passent par une participation régulière en C1, on a vu les moyens financiers de certains clubs augmenter, car ils étaient souvent présents dans cette compétition, c’est aussi l’objectif de l’OM. La Ligue des champions est le plus grand booster pour un club, mais on ne doit pas perdre la tête côté dépense. Il faut garder un certain équilibre", a ajouté le président de l'OM.

Pablo Longoria est heureux de sa première année à la présidence de l'OM : "Ma plus grande fierté c'est d'avoir construit un groupe de joueurs qui a une mentalité semblable à celle de nos supporters. C'était l'objectif depuis mon premier jour de président, d'avoir un sens de l'identification entre ce que sont nos suporters, la ville de Marseille et ce que l'on donne sur le terrain. Je suis fier de ce qu l'on transmet aux gens. Pour moi, c'est un élément clé de notre projet : que les fans de l'OM se sentent représentés sur le terrain. Je suis venu à Marseille pour développer un projet différent de ce que j'ai pu connaître au FC Valence ou la Juventus Turin. Je voulais avant tout m'adapter à la ville et je me sens adopté par les Marseillais depuis le premier jour".