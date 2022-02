L’OM, c’est quoi le(s) problème(s) ?

La nouvelle bouillie proposée par l’Olympique de Marseille face à Clermont (0-2), dimanche au Vélodrome, a provoqué la colère des supporters marseillais. Avec un homme dans leur viseur, le même depuis plusieurs matchs : Jorge Sampaoli. Il faut dire que le technicien argentin a pris la fâcheuse habitude de surprendre son monde à chaque composition d’équipe, laquelle change constamment match après match, sans que l’on comprenne trop pourquoi…

Sampaoli a perdu la formule

Rebelote dimanche, avec un Boubacar Kamara absent au coup d’envoi. Et un Arkadiusz Milik… esseulé seul en pointe. Les changements du disciple de Marcelo Bielsa ont également interrogé : Cedric Bakambu n’a pas eu droit à une seule minute, tandis que Bamba Dieng est entré trop tard. Quant à Sead Kolasinac, auteur d’un match catastrophique, il aurait justement pu sortir plus tôt, et que dire du choix Gerson pour le suppléer en tant que latéral gauche sur la fin de match ?

Une question se pose : pourquoi Sampaoli n’a-t-il jamais reconduit la composition d’équipe (et l’animation qui va avec) alignée contre Angers ? Ce jour-là, après un début de match compliqué et deux buts rapidement encaissés, l’OM avait littéralement roulé sur le SCO en terminant le match sur un score de 5-2. Grâce à l’association Milik-Bakambu aux avant-postes, à un Payet enfin positionné dans l’axe et à un incroyable trio Guendouzi-Kamara-Gerson dans l’entrejeu.

Bon on se pose deux minutes

Défaite de petits garçons à Nice

Match médiocre à Metz

Mauvais match face à Qarabag

Mauvais match face à Clermont

Superbe Match face à Angers 👉 On a jamais revu la même équipe et la même animation . Où est la logique là ? — cordo.bastien (@cordobastien) February 20, 2022

Milik fait passer un message

Mais dès le match suivant, perdu à Nice sur un score lourd de 4-1 en quarts de finale de la Coupe de France, Sampaoli est retombé dans ses travers : Bakambu sur le banc, Kamara également, Balerdi titulaire et… Saliba latéral droit. La rencontre d’après ? Milik sur le banc, Payet en faux N°9 et Pape Gueye latéral gauche. Où est la cohérence ? Les supporters de l’OM se le demandent encore, et sans un but incroyable de Milik, Marseille n’aurait sans doute pas pris les trois points à Saint-Symphorien.

Le buteur polonais a d’ailleurs profité de l’occasion pour faire passer un message à son coach. Logiquement mécontent d’être sur le banc en championnat après son triplé à Angers, il a assuré "ne pas toujours comprendre les choix" de Sampaoli, qui l’a donc titularisé pour la rencontre de Ligue Europa face à Qarabag (3-1) quelques jours plus tard. Résultat ? Doublé pour l’ancien de Naples. Et donc confiance retrouvée, ou excès de confiance ?

Payet cible le manque d’humilité de l’OM

Face à Clermont, Milik a une nouvelle fois été titularisé par Sampaoli. Mais seul en pointe, et sans Payet derrière lui, le Réunionnais ayant été replacé sur le côté gauche. Et, comme souvent dans pareille configuration, le Polonais a rarement été servi dans de bonnes conditions, et il a multiplié les gestes d’agacement envers ses coéquipiers. À priori, cela n’a pas forcément été bien accueilli, notamment par son capitaine.

Après cette nouvelle bouillie à domicile, Payet ne s’est pas caché devant les journalistes, et il a ciblé le manque d’humilité de son équipe au micro de Prime Vidéo : "Je pense qu'il nous a manqué de l'humilité. On n'a pas montré un visage cohérent, on n'a pas montré de valeurs, on n'a rien montré ce soir. On a pris une bonne leçon de la part d'une équipe de Clermont qui a joué ensemble." Sous-entendu : Marseille n’a pas joué comme une équipe.

🎙️ Les propos lucides de Dimitri Payet après la défaite contre Clermont.pic.twitter.com/mkEMDbyHJy — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 20, 2022

Guendouzi répond à Payet, un indice sur l’état du vestiaire ?

Qui visait-il ? L’équipe entière, lui y compris, ou simplement Milik et ses états d’âme ? Nombreux sont ceux qui ont choisi la seconde option, mais la sortie de Payet a fait réagir ses coéquipiers. Deux d’entre eux, également titulaires contre Clermont, ont manifesté leur désaccord. À commencer par l’un des meilleurs joueurs marseillais de cet exercice : Mattéo Guendouzi, pour qui "chacun est libre de penser comme il veut".

Rongier s’est montré plus direct. "Peut-être qu'il a dit ça sous le coup de la frustration. Je ne pense pas que certains se prennent pour d'autres, a estimé le milieu central en zone mixte. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du tout mis ce qu'il fallait. Donc si c'est un problème d'attitude, on va le régler dans le vestiaire." Les Marseillais vont-ils "laver leur linge sale en famille", en intégrant Sampaoli à la discussion ? Les supporters l’espèrent. Car Nice, après avoir mis fin aux rêves de Coupe de France de l’OM, n’est plus qu’à un point en L1.