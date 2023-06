Zidane veut entraîner Mbappé ! L'incroyable invitation

Zinedine Zidane a révélé qu'il voulait diriger Kylian Mbappé : Quel poste occupera-t-il pour que cela soit possible ?

Le légendaire Français est au chômage depuis qu'il a mis fin à son second mandat à la tête du Real Madrid à l'été 2021. Il a exprimé son désir de revenir à l'entraînement dans un avenir proche, après avoir remporté deux titres de Liga et trois Ligues des champions en supervisant les événements à Santiago Bernabéu. Zidane a été associé à un certain nombre de rôles depuis qu'il a quitté le Real, mais il espère avoir la chance d'entraîner son compatriote Mbappé à un moment ou à un autre.

Zidane a déclaré à L'Equipe : "Quand on est manager et qu'il y a un joueur comme lui, bien sûr, on a envie de le manager. Beaucoup de choses peuvent arriver. Cela peut arriver un jour. C'est un joueur qui porte bien le maillot de la France. En tout cas, j'admire ce qu'il fait. Il est beau, il est fort.

Zidane a été évoqué comme successeur potentiel de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France lorsque le vainqueur de la Coupe du monde 2018 décidera qu'il est temps pour lui de céder les rênes - ce qui offrirait une opportunité de travailler avec Mbappé.