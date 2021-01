Zidane : "Un retour de Benzema en équipe de France serait une bonne nouvelle"

De passage en conférence de presse, Zinedine Zidane a évoqué un éventuel retour de Karim Benzema en Bleu.

Zinedine Zidane (entraineur du en conférence de presse) : "On est dans une bonne dynamique, quand on fait un peu moins bien il y a toujours des critiques, et ça ne changera pas. Dans une saison il y a des hauts et des bas mais on essaie toujours de faire mieux, c'est ce qu'on va essayer demain . Nous espérons que la saison s’améliorera petit à petit. "

"Nous sommes ensemble, tout va bien. Ramos prépare le match, comme les autres, notre envie est de faire un grand match demain. Sergio, évidemment, pense la même chose." "Que Benzema puisse revenir en équipe de serait une bonne nouvelle."

"Jovic est un attaquant qui marque des buts, c'est sa particularité. Il a 21 ans, on comprend seulement ça. C'est ce qu'on attend de lui. Il n'a pas eu de chance, il a eu des difficultés, des adaptations, des blessures. A 21 ans c'est pas facile. Vous devez apprendre de nombreuses choses."

«Les jeunes doivent continuer à travailler dur. Tout le monde veut jouer, ça va toujours arriver. Avec 25 joueurs, il est inévitable qu'il y ait des gens qui jouent moins. Ils s'entraînent pour jouer plus, la saison est longue, à certains moments chacun y contribuera leur grain de sable. "

Luka Modric (milieu de terrain du Real Madrid en conférence de presse) : «J'aime Odegaard en tant que joueur et en tant que personne. Le conseil que je peux lui donner est de continuer à travailler et à se battre pour avoir sa place dans l'équipe. Quand c'est à son tour de jouer, il doit montrer pourquoi il est là, faire un différence et aidez l’équipe. "

"Il n'y a pas de favoris, les quatre équipes présentes ont une chance de gagner le tournoi. Nous allons faire de notre mieux pour essayer d'atteindre la finale et remporter un autre titre, mais il faut d'abord gagner le match de demain."

"C'est une décision de l'entraîneur, ici, quand vous devez jouer, vous devez donner le meilleur de vous-même, faire de votre mieux et rien d'autre. Ne pas faore tourner est la décision de l'entraîneur, vous n'avez pas à chercher d'autres raisons pour cela."

"Hazard n'avait pas de continuité, pas de chance avec des blessures. Ce sont les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de montrer son meilleur niveau. C'est un grand joueur, il le montrera à Madrid. Maintenant avec la régularité et sans blessures, il montrera pourquoi Madrid l'a fait signer."

"Nous sommes bien. Nous sommes à Malaga depuis 3 jours pour préparer le match et le sentiment de l'équipe est bon. Nous savons qu'un match très important nous attend et nous avons hâte d'y être."