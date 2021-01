Zidane soutient Benzema dans l'affaire de la sextape

L'attaquant du Real encourt cinq ans de prison, mais son coach continue de lui manifester un appui indéfectible.

L'entraîneur du Zinedine Zidane a manifesté son soutien à l'attaquant Karim Benzema, qui doit être jugé pour son implication présumée dans la tentative de chantage de Mathieu Valbuena.

L'affaire gronde depuis 2015 et a coûté aux joueurs l'opportunité de figurer à la fois à l'Euro 2016 et à la 2018. Benzema est accusé d'avoir tenté d'extorquer de l'argent à son compatriote avant un match amical contre l'Arménie. Et l'AFP rapporte qu'il sera traduit en justice à une date non encore précisée, encourant une peine potentielle pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.

Zidane, cependant, est convaincu que la justice tranchera en faveur de l'attaquant prolifique, qui fait partie des rangs des Merengue depuis 2009.

"Benzema a mon soutien total", a déclaré Zidane vendredi. "Je sais que ce n'est pas une situation facile. L'important est ce que je vois et il va bien. Ce sont des situations difficiles et nous voulons qu'elles soient résolues le plus rapidement possible. Il se détache de tout cela et se concentre sur son travail, sa famille. Il fait ce qu'il aime et veut rendre les gens heureux quand il est sur le terrain."

L'avocat de Benzema a répondu à la nouvelle que son client était accusé de complot en vue d'une tentative de chantage en déclarant à l'agence de presse Efe: «La décision de le juger est absurde et est une cruauté injuste. Benzema n'a rien à se reprocher dans ce cas.»

L'avocat de Valbuena, Paul-Albert Iweins, a déclaré à L'Equipe que la décision d'aller en justice est «la suite logique de l'instruction qui a parfaitement établi la participation des différentes personnes».

Malgré ses problèmes hors du terrain, Benzema est resté très performant avec le Real, avec 261 efforts enregistrés en 533 apparitions. Ce décompte le place au cinquième rang du classement des meilleurs buteurs de tiys les temps pour le club, derrière seulement des grands comme Cristiano Ronaldo, Raul et Alfredo Di Stefano.

En effet, depuis que Ronaldo a quitté le Bernabeu pour la à l'été 2018, Benzema a été de plus en plus important pour le club et a été la constante de sa ligne d'attaque pendant cette période de transition.