Zidane pour succéder à Ancelotti ? Le Real se décide, le plan Mbappé en marche

Sauf surprise, Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid l’été prochain. Zidane pourrait le succéder pour amener Kylian Mbappé en Espagne.

S’il a assisté, mercredi, à la cérémonie de remise des diplômes à l'Université de Parme après avoir obtenu sa licence en "Sciences et techniques des activités motrices préventives et adaptées", l’avenir de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid serait bien tracé. Et son successeur serait dorénavant connu.

Carlo Ancelotti proche du Brésil

Le Brésil était allé au Qatar en 2022 dans le but de chercher à décrocher sa sixième couronne en Coupe du monde. Ce qui n’a pas fonctionné. Puisque la Seleçao n’aura pas réussi à passer les quarts de finale du grand rendez-vous du football en se faisant éliminer par la Croatie (1-1, t.a.b 4-2). En effet, le sélectionneur national de l’équipe du Brésil, Tite, après l’élimination, jette l’éponge.

Depuis, le Brésil est en quête d’un sélectionneur principal. Et pour ce faire, Carlo Ancelotti est le choix qui fait l’unanimité dans la tanière de la Seleçao. L’avenir du technicien italien sur le banc du Real Madrid serait déjà bien tracé. Puisque Carlo Ancelotti devrait quitter la barre technique de la Maison Blanche à l’issue de la saison 2023-2024.

Zidane en pole position, Mbappé dans son sac

Pour succéder à l’ancien coach du Paris Saint-Germain, le Real Madrid a plusieurs noms. Parmi eux, son ancien coach, qui a fait deux passages à la tête du staff technique, notamment entre 2016 et 2018 puis entre 2019 et 2021, Zinedine Zidane. S’il est cité dans le viseur de Manchester United pour prendre la relève de ten Hag ou de l’Olympique de Marseille après le départ de Marcelino, Zizou reste sans emploi depuis son départ du Real Madrid en 2021.

Si l’ancien numéro 5 des Merengue a confié récemment qu’il se prononcera sur son avenir, celui-ci serait déjà bien tracé. Car le Real Madrid aurait envisagé de le faire revenir, lui qui connaît bien la maison. Selon les informations de Jose Alvarez dans El Chiringuinto, le Real Madrid songe à ramener Zizou. Il est d'ailleurs la priorité du club merengue pour la prochaine saison sportive, selon le journaliste espagnol.

Les vice-champions d’Espagne estiment que le champion du monde 1998 réussira à convaincre Kylian Mbappé à quitter le Paris Saint-Germain librement dès l’été prochain pour signer gratuitement en faveur du Real Madrid.