Zidane passe aux aveux sur le Real Madrid !

Le Français a remporté trois Ligues des champions durant son passage au Santiago Bernabéu, ainsi que deux titres de champion d'Espagne. Le Real Madrid traverse actuellement une saison difficile après le limogeage de Xabi Alonso en cours de saison et son remplacement par Álvaro Arbeloa.

Le départ d'Alonso a plongé le Real Madrid dans le chaos cette semaine. L'ancien milieu de terrain quitte ses fonctions après moins de huit mois et est remplacé par Arbeloa. La défaite face à Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne a sonné le glas de l'aventure d'Alonso. Le club a confirmé la nouvelle dans un communiqué : « Le Real Madrid CF annonce que, d'un commun accord avec Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso restera à jamais dans le cœur et l'admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et l'ensemble de son staff technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. »

Zidane a dirigé le Real Madrid à deux reprises et a remporté de nombreux trophées au Santiago Bernabéu. Il est revenu sur son passage au Real Madrid sur la chaîne YouTube d'Hamidou Msaidie, un de ses anciens collaborateurs, et a révélé les clés de la réussite : « Au Real Madrid, nous étions toujours à la disposition des joueurs. Pour moi, c'est ce qui fait la force d'une équipe : être là pour le joueur. Si on ne l'a pas compris, on ne fait pas long feu dans ce métier. Nous sommes là pour les soutenir ; il faut leur montrer qu'on est là pour eux. Pour que le vestiaire adhère à ce que vous voulez mettre en place, il faut qu'ils nous apprécient. Si les joueurs ne sont pas d'accord avec tout ce que vous mettez en place, l'entraînement, etc., il manquera toujours quelque chose. Avec nous, ils ont vraiment pris du plaisir à tous les niveaux, je crois. Nous leur avons insufflé beaucoup de confiance. Ils traversaient une période difficile et avaient besoin de retrouver confiance, forme physique, tout. Nous avons mis en place un cadre pour qu'ils puissent y parvenir. Quand un joueur est compétitif, heureux de s'entraîner et de jouer des matchs, on est sûr de gagner les trois Ligues des Champions. »