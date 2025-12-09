Zidane ou Klopp ? Le Real cherche un remplaçant à Alonso

Signe de la gravité de la situation, les Merengues ont commencé à dresser une liste d'alternatives au cas où Alonso serait limogé.

Selon la plupart des médias madrilènes, l'avenir d'Alonso dépendra du résultat du match de Ligue des Champions opposant Manchester City au Santiago Bernabéu mercredi soir. Rares sont ceux qui semblent prêts à garantir son maintien au-delà de cette rencontre face à l'équipe de Pep Guardiola.

Le candidat numéro un pour assurer l'intérim à court terme semble être Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid Castilla. Il a gravi les échelons avec succès au sein des équipes de jeunes du Real Madrid et est très apprécié du président Florentino Pérez. The Athletic affirme qu'il fait partie des options privilégiées. L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et l'ancien entraîneur Zinédine Zidane sont également cités comme des candidats très populaires au sein du club.

Bien que le nom de Zidane ait été évoqué par plusieurs médias, Diario AS explique qu'à ce jour, personne au Real Madrid n'envisage de le contacter pour un troisième passage sur le banc du Bernabéu. Zidane se concentre actuellement sur sa prise de fonction à la tête de l'équipe de France en 2026, après la Coupe du Monde et le départ de Didier Deschamps.

Arbeloa est considéré comme l'option la plus probable à l'heure actuelle, compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir la signature de Klopp ou de Zidane. L'entraîneur allemand est très apprécié au Real Madrid depuis un certain temps, mais il a, en théorie, pris sa retraite. Il a été confirmé à plusieurs reprises qu'il est pleinement satisfait de son rôle de directeur du développement du football mondial chez Red Bull.