Zidane et Messi, l'incroyable collaboration

Messi et Zidane ont convenu qu'il n'y a rien de mieux que de marquer en finale de la Coupe du monde lors d'une rencontre à Miami.

L'ancien joueur de l'équipe de France et du Real Madrid s'est rendu en Floride pour visiter l'Inter Miami et a discuté avec la sensation argentine.

Les deux hommes se sont demandé s'il était préférable de marquer en Coupe du monde ou en Ligue des champions, et tous deux ont estimé que trouver le chemin des filets en finale de la plus grande compétition de football du monde était la meilleure chose à faire.

Messi a marqué deux fois lors de la finale de la Coupe du monde 2022 contre le Qatar pour mener l'Argentine à la victoire en Coupe du monde, son premier titre depuis 1986. Il a également marqué lors des finales de la Ligue des champions 2008-09 et 2010-11 pour le FC Barcelone.

Zidane, quant à lui, a également marqué deux buts lors de la victoire 3-0 de la France sur le Brésil en 1998. Il est également à l'origine de l'un des buts les plus emblématiques de la Ligue des champions, lorsqu'il a réalisé une volée spectaculaire pour remporter la finale avec le Real Madrid contre le Bayer Leverkusen.

"C'est toujours spécial de marquer à la fois dans les compétitions européennes et en Coupe du monde, mais évidemment, marquer en Coupe du monde est toujours plus spécial en raison du contexte, de ce que cela signifie", a déclaré Messi à Zidane. "Mais cela dépend du match. Peut-être que c'est votre moment de marquer un but en finale de la Ligue des champions".

Zidane s'est alors interposé : "Je peux aussi répondre à cette question pour toi, Leo, parce que tu l'as fait récemment avec l'Argentine, en finale".

Messi a répondu : "Celui-là, évidemment. Ce but était le meilleur... Oui, marquer un but en finale de la Coupe du monde, je pense que c'est la meilleure chose qui soit, n'est-ce pas ? Nous pouvons tous les deux le dire.

"C'est vrai", acquiesce Zidane. "Il n'y a rien.

Messi sera bientôt en action pour l'Inter Miami, qui doit jouer un match amical spécial contre le New York City FC en l'honneur de son huitième Ballon d'Or.