"Zidane est comme mon grand frère"

Face à l’indécision qui règne autour de l’avenir de Zidane, Benzema a fait l’éloge de celui qu’il voit plus que comme un entraîneur.

Restera ? Ne restera pas ? La question se posait déjà tout au long de la saison mais avec le dénouement de la Liga le week-end dernier et le titre obtenu par l’Atlético Madrid, le futur de Zinedine Zidane au Real Madrid a forcément pris un peu plus d’importance.

Si l’Espagne est encore en train de se demander pourquoi Luis Enrique n’a pas sélectionné Sergio Ramos ni aucun Madrilène pour l’Euro, en coulisses, les discussions se poursuivent pour définir les contours du Real version 2021-22. Avec Zidane aux manettes ? En fin de contrat en juin 2022, le technicien français a souvent été remis en question cette saison et malgré un sursaut d’orgueil le club a fini sans trophée.

En plus d’avoir été touché par certaines critiques, ZZ se sentirait lessivé par toute la pression qui entoure le club de son coeur. De quoi mettre les voiles ou tout simplement prendre une pause comme il l’avait déjà fait lors de son premier passage sur le banc madrilène ? Interrogé sur la question, Karim Benzema assure qu’il ne voit pas son compatriote partir.

"Zizou, avec moi, a toujours été sincère, confie l’attaquant à L’Equipe. Proche et très sincère. Quand ça va, il me le dit, mais quand ça ne va pas, il me le dit aussi ! Toujours, aux entraînements, en match, il ne passe pas par quatre chemins. C'est pour ça que je le respecte beaucoup, il est toujours très direct avec moi."

"C'est mon entraîneur, mais il est comme mon grand frère. Il m'a toujours soutenu, que je sois bien ou pas, et il m'a fait constamment progresser, chaque année."

"Jusqu'à présent, il est entraîneur du Real non ? Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S'il part, il part... Mais pour l'instant, je ne vois pas le Real sans Zidane."

Pas question pour Benzema de voir Zinedine Zidane partir. Pour l’attaquant français, il reste l’homme de la situation, l’homme au quatre Ligue des Champions. Un départ du Ballon d’Or 98 pourrait-il remettre en cause l’avenir de Benzema au sein même du Real Madrid ?

Des rumeurs font état d’un retour à l’OL pour boucler la boucle mais ce n’est clairement pas dans les projets actuels du natif de Bron alors qu’une prolongation de contrat est dans les tuyaux dans la capitale espagnole.

"Vu là où je joue aujourd'hui, et là où je place mes objectifs... À Lyon, j'aimerais que ce que j'ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l'instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c'est différent."