Lille-Salzbourg 1-0, le LOSC en tête de son groupe

Dans ce match comptant pour la 5e journée du serré groupe G, le LOSC était au coup de sifflet initial 2e du groupe avec 5 points, à égalité avec Wolsfburg. Salzbourg, était en tête avec 7 unités au compteur. L'enjeu comptable était donc crucial dans cette rencontre.

Le premier temps fort de la rencontre était à l'apanage des visiteurs, quand Ulmer cadrait à ras de terre, sans surprendre Grbic, suit à un service d'Adeyemi.

Le LOSC allait rétorquer à la demi-heure de jeu. Suite à une passe en profondeur de Renato Sanches, Jonathan Bamba effectuait un centre en direction du point de penalty. Burak Yilmaz ratait la balle et pouvait s'en mordre les doigts.

Lille allait finir par ouvrir le score par l'entremise de Jonathan David, son serial buter, à la 31e minute. Tout partait de Burak Yilmaz auquel le passage en force profitait à David, lequel marquait d'un tir croisé du gauche de près. 1-0, le score au repos.

Lille se montrait toujours menaçant en début de seconde période. Yilmaz prenait son élan et enroulait une frappe du droit qui flirtait avec la barre de Philipp Köhn.

Mais le LOSC était ensuite en difficulté face aux assauts répétés des visiteurs. Sur coup franc, à l'heure de jeu, Wöber cadrait son tir brossé du gauche au premier poteau mais Grbic répondait présent.

Après une fin de rencontre tendue et explosive, le LOSC a tenu et s'impose sur la plus petite des marges. Lille prend la tête de son groupe avant la dernière journée!