Zidane annonce des changements en vue de la saison prochaine au Real Madrid

En conférence de presse, Zinédine Zidane a notamment parlé de ses intentions dans l'optique du mercato d'été et de la perte de Cristiano Ronaldo.

L'Equipe: "Nous avons eu une très longue semaine, avec beaucoup d’entraînements, nous en avons profité pour travailler physiquement, quand on peut travailler longtemps et que nous l’avons bien fait, la semaine où nous avons eu trois matchs, nous ne pouvions pas travailler".

Kroos: "Il a quelque chose comme une gastro-entérite, il était mal hier soir et il n'est pas venu, nous allons voir l'évolution entre aujourd'hui et demain, mais il n'a pas pu s'entraîner avec nous aujourd'hui."

Benzema :"Karim est un joueur différent, pas un neuf. Quand je l'ai vu commencer, il a joué plus au centre. il sait qu'il peut faire beaucoup de choses, il peut marquer comme un 9 et s'associer. "

Bale: "J'espère comme les autres, il reste sept matches et nous allons voir comment nous allons les jouer, nous allons avoir des changements, nous allons jouer de différentes manières, je compte sur Gareth."

Courtois: "Il ne se sent pas bien, parce que ce n'est pas seulement une blessure, ce sont deux ou trois différentes. Il vaut mieux ne pas risquer"

Kroos est-il adapté à l'avenir? "Maintenant, c'est Toni, un autre jour, c'est un autre ... Kroos est un très bon joueur, pas seulement pour moi, il a fait de très bonnes choses ces cinq dernières années, c'est un joueur tranquille. Il surmonte la pression, j'aime ça, j'ai toujours aimé, ça parle de Toni et d'autres joueurs que je ne voudrais pas ... Tous ceux qui sont ici sont importants et bons. Ce sont les changements que nous allons avoir, mais nous ne le ferons pas maintenant, tout le monde sera au courant à la fin de la saison, je ne vous parlerai pas de Toni, mais les choses seront connues à la fin de la saison. Toni est très bon et il ne changera pas."

Les joueurs savent-ils ce que Zidane veut? "Ils ne savent pas, je n’ai parlé à aucun d’entre eux, nous jouons encore, il nous reste sept matches, nous aurons le temps de parler de ce que nous allons faire".



La figure du leader : "Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Cristiano ne peut pas être remplacé. Il est parti, mais nous pouvons amener des joueurs qui ne feront pas ce que Cristiano a fait. C'est la vie. Il a fait de grandes choses avec cet écusson, nous en avons été ravis. Maintenant, il est dans une autre étape. J'en ai marre de dire la même chose. C'est une fin de saison où nous ne gagnerons rien, mais nous allons essayer de finir le plus haut possible, devant le deuxième, l'Atlético. C'est notre objectif."