Zanetti : "Lautaro est un atout pour l'Inter, j'espère qu'il restera longtemps"

Le dirigeant de l'Inter Milan a mis les barbelés pour Lautaro Martinez, convoité par le Barça.

L'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez est pressenti à Barcelone cet été, mais le vice-président des Nerazzurri, Javier Zanetti, a clairement indiqué qu'il espérait que l'Argentin resterait au Stadio Giuseppe Meazza.

Le joueur de 22 ans dispose d'une clause de libération de 111 millions d'euros, mais avec les finances de Barcelone affectées notamment par la crise du coronavirus, il est peu probable que les dirigeants catalans soient en mesure de payer autant.

Néanmoins, Zanetti a reconnu la progression de Lautaro tout en notant qu'il espérais le voir rester à l'Inter pendant de nombreuses années.

"Je suis heureux de parler de [Lautaro] parce que lorsque nous l'avons signé, nous le suivions depuis un certain temps", a déclaré Zanetti à Sky Sport Italia.

"Il était l'un des joueurs les plus prometteurs du football argentin et [Diego] Milito pensait qu'il aurait un grand avenir. Maintenant, il est un atout pour nous et il a beaucoup grandi. Je le vois s'entraîner chaque semaine. Il est content de nous et j'espère qu'il restera longtemps."