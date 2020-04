Zamorano veut voir Raul Jimenez au Real

L’ancien buteur merengue, Ivan Zamorano, espère voir Raul Jimenez débarquer à Madrid comme renfort.

Ivan Zamorano a porté les couleurs du pendant quatre saisons, signant au passage plus de 100 buts sous la tunique merengue. Aujourd’hui à la retraite, le Chilien continue de suivre son ancien club et il espère qu’un certain Raul Jimenez puisse devenir prochainement le nouveau goleador merengue.

L’international aztèque est actuellement lié aux Anglais de , et Zamorano estime que « Wolverhampton étant trop petit, la meilleure option pour Raul est de continuer à progresser. Là-bas, il ne peut qu'aspirer à la », a-t-il déclaré à Medio Tiempo.

« Il doit penser à jouer la , à être un attaquant de classe mondiale, à se tester à un niveau au-dessus et à jouer pour une équipe comme le Real Madrid », a ajouté celui qui fut surnommé l’hélicoptère durant son parcours.

Zamorano est même allé plus loin en clamant que Jimenez a tout pour concurrencer Benzema au poste d’avant-centre : « Aujourd'hui, si j'étais Raul, je n'y penserais pas deux fois. Karim Benzema est un grand joueur, mais Jimenez n'a rien à lui envier ».