Zambie - Maroc : Diffusion TV, streaming et compos

Après son nul frustrant face à la RD Congo, le Maroc va tenter de repartir de l’avant contre la Zambie.

Le Maroc a déjà son billet en poche pour les huitièmes de finale de la CAN. Néanmoins, avant de penser aux matches couperets, les Lions de l’Atlas seraient bien inspirés de renouer avec la victoire ce mercredi. Opposés à la Zambie, ils vont donc viser les 3 points ainsi que la 1e place de leur poule.

Le Maroc veut se rassurer

La dernière sortie de Ziyech et compagnie n’a pas été très convaincante. Face aux Léopards congolais, ils ont même été bousculés. Et plutôt que de montrer de la hargne sur le terrain, ils l’ont fait en dehors. Une mauvaise image qu’il convient donc d’effacer, histoire de se remettre dans la compétition et se concentrer de nouveau sur l’essentiel.

De nombreux joueurs marocains sont tenus d’élever leur niveau de jeu. Les Amallah, Boufal, Amrabat et Ziyech sont très loin du niveau qu’ils affichaient lors de la Coupe du Monde au Qatar. S’ils veulent aller chercher un deuxième sacre continental, il est impératif de retrouver un rendement digne de ce nom. A ce titre, Walid Regragui, le sélectionneur, s’est plus ou moins félicité du nul concédé lors du dernier match, indiquant que ça va ramener tout le monde à terre.

Contre la Zambie un nul suffit aux Marocains pour assurer la place de leader. Mais, nul doute qu’ils chercheront à gagner et avec la manière. Ca serait aussi une belle façon de préparer le 8e face à un adversaire similaire à la Zambie, l’Afrique du Sud.

Getty Images

La Zambie vise le point du nul

Côté zambien, on va chercher à assurer le point de parité. Les Chipolopolo d’Avram Grant n’ont en effet besoin que d’un nul pour passer en 8es. La tâche est compliquée, mais pas impossible. Et ils ont prouvé lors du dernier match contre la Tanzanie qu’ils savaient se transcender dans l’adversité.

Horaire et lieu de match

Zambie – Maroc

3e journée de la CAN 2023 (Groupe F)

Lieu : Stade Laurent Pokou, San Pedro (Cote d’Ivoire)

A 21h française

Les compos probables du match Zambie - Maroc

Zambie : Mulenga; Mwape, Sunzu, Musonda, Chapeshi; Kapumbu; Banda, Banda, Kangwa, Sakala; Daka

Maroc : Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Chibi; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri

Sur quelle chaîne suivre le match Zambie - Maroc ?

La rencontre entre la Zambie et le Maroc sera à suivre ce mercredi 24 janvier 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou via l’offre RMC Sport.