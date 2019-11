Youth League - Rennes : Mathis Picouleau, capi plus que capé

Passé par toutes les sélections de jeunes, Mathis Picouleau (19 ans) est l'un des cadres du Stade Rennais en Youth League cette saison.

Il est le capitaine du Stade Rennais en Youth League. Le chef de route d'une génération qui va disputer son troisième match dans la compétition mercredi contre les Israéliens du Maccabi Petah Tikva (18h). Mathis Picouleau, milieu de terrain de 19 ans, poursuit sa formation à Rennes, dans l'ombre de ses cadets Eduardo Camavinga et Yann Gboho, qui ont déjà pointé le bout de leur nez en équipe première. Un élément prometteur, passé par toutes les sélections de jeunes, des U16 aux U20 [35 sélections], et qui était titulaire à l'Euro U19 l'été dernier avec l'équipe de de Lionel Rouxel.

"Souvent indispensable dans une équipe"

"Mathis est venu avec moi dès les U16 et U17. J'ai appris à le connaître. Parfois, on a l'impression qu'on ne le voit pas. Il ne fait pas trop de bruit. C'est quelqu'un de réservé, qui ne parle pas beaucoup, et malgré ça il est souvent indispensable dans une équipe", analyse le sélectionneur pour Goal.

"Au départ, je ne l'avais pas prévu titulaire en Arménie. Je l'avais pris dans un groupe de 20. Mais je le sentais tellement bien aux entraînements. Physiquement, je savais qu'il s'était préparé." Un travail illustré par les chiffres : "En stats athlétiques, c'est celui qui courait le plus à l'entraînement et en match. À l'Euro, sur une demi-finale de 120 minutes, il est sorti en prolongation et avait fait 14 kilomètres. C'est un chiffre que peu de joueurs font."

Mathis Picouleau peut compter sur sa générosité pour avancer. "Il bonifie les autres et les rend meilleurs", reprend Lionel Rouxel, soulignant "son gros volume et son très bon pied gauche". Car 'Picou', comme le surnomment ses coéquipiers, n'est pas qu'un 'capitaine courage'. Il s'appuie aussi sur une belle aisance technique travaillée tantôt devant la défense, tantôt dans une position de relayeur où il a le plus souvent évolué en sélection : "C'est un garçon intelligent sur le terrain et en dehors. Il n'a peut-être pas le profil de Ndombélé ou Camavinga, mais il peut casser une ou plusieurs lignes par sa qualité de passes." Une palette qu'il tente d'élargir par sa capacité à se projeter vers l'avant, à l'image de son but décisif au match aller contre Brodarac (2-1), d'une frappe hors de la surface.

En fin de contrat à la fin de la saison

Travailleur et discipliné, Mathis Picouleau se concentre en parallèle sur ses études en STAPS. L'autre objectif de son année en dépit d'un emploi du temps déjà chargé. La vie d'un jeune homme ambitieux, qui vit encore chez ses parents au Rheu, à 10km de Rennes, avec son petit frère, également licencié au . Dans quelques mois, il sera question de son avenir au club, car pour le moment le SRFC ne lui a pas fait signer de contrat professionnel. Lui se verrait bien rester, à condition de s'inscrire dans un projet où il peut jouer. Des discussions sont en cours alors que son bail [stagiaire-pro] se termine à la fin de la saison.