Youth League - L'OL et le Stade Rennais filent en 8es, le LOSC à la trappe

L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, tombeurs de Saragosse et du FC Bruges, se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Youth League.

Si le et l'Olympique Lyonnais, respectivement opposés au Borussia Dortmond et à la Turin, auront fort à faire pour décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, la comptera bel et bien deux représentants lors du prochain tour de la .

En effet, l'Olympique Lyonnais, tombeur de Saragosse (3-1) s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition lors de son barrage. D'abord menés au score, les Lyonnais, privés de Rayan Cherki, désormais intégré dans le groupe professionnel, ont profité du carton rouge reçu par les Champions d' U19 pour inverser la tendance, grâce notamment à un doublé de l'intenable Amine Gouiri, et d'une réalisation inscrite par Titouan Thomas.

Rennes poursuit aussi l'aventure, le LOSC moins verni...

Dans le même temps, le , qui dispute la Youth League pour la première fois de son histoire, s'est lui aussi qualifié en venant à bout du (1-1, 5-3 aux t.a.b.), une équipe qui avait pourtant éliminé le Paris Saint-Germain lors du tour précédent. Le but a été signé Noah Françoise.

Plus tôt dans la journée, le LOSC n'a pas eu la même réussite lors de sa séance de tirs aux buts (1-1, 5-3 aux t.a.b.). Après un match nul au terme du temps réglementaire, les Nordistes ont été défaits face aux Danois du FC Midtjylland, eux qui avaient pourtant égalisé grâce à Cheikh Niasse, sur pénalty.

À noter que le tirage au sort des huitièmes de finale se déroulera ce vendredi. Parmi les potentiels adversaires des derniers représentants français, bon nombre de clubs prestigieux : l' Amsterdam, le , le Lisbonne, l' , , la Juventus ou encore le sont encore en lice. Autant dire que les jeunes tricolores auront fort à faire pour accéder en quarts. Au même titre que leurs aînés Parisiens et Lyonnais, donc.