Youth League : Grâce à Odobert, Simons et El Chadaille, le PSG se lance enfin et avec la manière

Le PSG U19 a remporté son premier succès de la saison en Youth League en battant Leipzig et ce, avec la manière.

Des intentions mais une certaine frustration. Ou comment résumer le début de Youth League des U19 Parisiens. Après un nul face à Bruges (2-2), contre lequel il a mené deux fois, et un autre contre Manchester City qui a fini à neuf, le PSG devait impérativement l'emporter. Surtout face à une équipe de Leipzig dont les observateurs s'accordent à dire, qu'elle est la formation la plus faible de la poule.

Mardi, cette observation s'est confirmée, tant les jeunes allemands n'ont jamais créé de danger et ont même eu les plus grandes difficultés pour s'approcher des buts. A l'exception de deux minutes de chaleur (14e et 15e), les joueurs de Zoumana Camara ont passé une après-midi très sereine, en l'emportant avec deux buts d'écart (2-0), et auraient même pu ajouter cinq ou six buts de plus.

Dès la quatrième minute, Simons touchait le poteau avant de donner une passe décisive pour Odobert qui marquait du droit (11e). Un quart d'heure après, le jeune attaquant, absent face à City, manquait de quelques centimètres le but du 2-0.

Gassama, Simons, Odobert, ces trois-là ont eu les meilleures opportunités tout au long de la rencontre. Le premier a trouvé Nickish, le gardien adverse à trois reprises (26e, 37 et 75e). Idem pour le second (29e, 43e).

« Il y a des regrets de ne pas avoir mis plus de buts aujourd'hui par rapport au contenu du match, je pense que l'on doit se mettre à l'abri plus rapidement. Et surtout avoir cet état d'esprit plus tueur. Dans la finition, on a parfois été timide et manqué de précision dans le dernier geste. C'est un axe d'amélioration », confiait Zoumana Camara, l'entraîneur du PSG après la rencontre.

Ces deux-là se retrouvaient peu après l'heure de jeu pour le but du break : côté gauche, Gassama percutait avant de feinter et de donner à Simons. A l'entrée des six mètres, sa frappe croisée trompait Nickish.

Sept minutes avant la fin du temps réglementaire, El Chadaille Bitshiabu, qui avait aussi obtenu une occasion en première période, venait donner un peu plus de logique et d'ampleur au score final. Une manière de conclure un match au cours duquel Paris aura frappé à 20 reprises au but. Un chiffre qui traduisait à peine la domination parisienne, tant les situations ont été dangereuses.

Il faudra désormais aller gagner en Allemagne dans quinze jours, car pour le moment Paris n'est que troisième de sa poule, dépassé à la différence de buts par Manchester City et Bruges.