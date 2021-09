Youth League : Malgré Xavi Simons, le PSG concède le nul à Bruges

Impliqué sur les deux buts du PSG, le jeune néerlandais a livré un bon match mais n'a pu empêcher le match nul de son équipe.

Parmi les Titis régulièrement amenés à s'entraîner avec les pros du PSG, seul Xavi Simons était titulaire, mercredi face à Bruges. Légèrement touché ce week-end contre Lens, Edouard Michut démarrait sur le banc, quand Ismaël Gharbi était absent pour cause de blessure.

On aurait aussi imaginé voir Teddy Alloh, Nathan Bitu Mazala et El Chadaille Bitshiabu, dont la taille aurait certainement fait du bien ce mercredi face aux jeunes de Bruges, mais Mauricio Pochettino les a convoqués parmi les 22 professionnels en vue de la rencontre de Ligue des champions de ce mercredi soir.

Contre les U19 de Bruges, Xavi Simons faisait office de joueur le plus expérimenté et il a clairement assumé ce statut sur le terrain. A l'image des jeunes parisiens qui ont concédé quelques occasions en début de rencontre, son début de match a été brouillon.

Camara : "Je pense qu'il a digéré cette descente en U19"

Mais quand le Néerlandais a commencé à jouer rapidement ou à avancer balle au pied, il a fait mal à la défense adverse. Sa première provocation balle au pied a notamment amené un coup franc dangereux et le premier jaune de la rencontre.

Sa seconde a, elle, été décisive. Quasiment depuis la ligne médiane, le meneur parisien est parti dans un rush, résistant aux charges de trois joueurs belges avant de glisser, du bout du pied et dans le dos de la défense, un ballon parfait pour Djeidi Gassama, qui ouvrait son pied droit pour marquer le premier but parisien (1-0, 30e).

L'article continue ci-dessous

Plus à l'aise et plus haut après les entrées de Michut et Weidmann, Simons a continué à distribuer, notamment côté gauche lorsque le latéral Muntu Wa Mungu montait mais n'est jamais réellement parvenu à combiner avec Yansané.

C'est encore sur un rush, à droite dans la surface adverse, qu'il faisait la différence après avoir éliminé deux adversaires. S'il n'est ni buteur ni passeur sur cette action, son centre fort devant le but obligeait Audoor à marquer contre son camp (2-1, 78e). Pas suffisant finalement pour éviter le match nul en fin de rencontre.



Interrogé sur la performance du milieu Espoirs et son rôle de leader, Zoumana Camara s'est dit satisfait et affirmait que son joueur avait digéré la redescente avec les U19. « Si j'attends qu'il soit le leader de cette équipe ? Comme je le répète pour les autres joueurs, j'attends qu'il travaille pour lui. Quand il y a une montée avec les pros puis une descente, il faut digérer, cela car il y a parfois cette frustration, et montrer aux autres pourquoi ils sont avec les pros. Son match d'aujourd'hui parle pour lui, donc oui je pense qu'il a digéré cette descente. »