Youth League : grâce à Housni, le PSG créé la sensation à Benfica

Le quatrième but du jeune attaquant dans la compétition a permis à son équipe de s'imposer sur le terrain du champion en titre.

Depuis combien de temps n'avait-on pas vu un patron du secteur sportif en Youth League ? On ne saurait le dire avec précision tant cela remonte. Si Leonardo et son adjoint Angelo Castellazzi préférait rester avec le groupe pro les jours de rencontre européenne, Luis Campos a fait sa deuxième apparition en tribune pour un match des U19 parisien dans cette compétition.

Accompagné par Yohan Cabaye et Jean-François Pien (toujours en poste malgré l'annonce d'une potentielle arrivée de Lucas Cattani), le Portugais a pu constater la capacité des jeunes parisiens à résister au champion en titre qui alignait une équipe plus expérimentée.

Au coup d'envoi, cinq des onze joueurs de Benfica avaient pour particularité de jouer avec la réserve de leur club qui évolue en seconde division portugaise. Quand les six autres évoluent eux chaque week-end avec les U23. Un monde d'écart donc.

Logiquement, Benfica a dominé les débats, possédant le ballon et se créant quelques situations mais ne cadrant qu'une fois durant le premier acte sur une tête de Moreira facilement captée par Mouquet (21e). Hugo Felix (16e), Prioste (30e) ou Gonçalves (39e) eux ne cadraient pas.

Lamy, El Hannach et Fernandez, un trio omniprésent en défense

La meilleure occasion était parisienne dès le début de la rencontre, bien servi par Lemina, Hosni butait sur Gomes. Si le score en restait à 0-0 à la mi-temps, les U19 le doivent aussi à la performance de leur trio défensif qui a coupé de nombreux ballons et annihilé plusieurs actions dangereuses.

Et que dire de leur seconde période et notamment le duo El Hannach-Fernandez, qui est encore monté en puissance. Dans ce deuxième acte, Paris débutait mieux et se créait des opportunités franches par Tchicamboud (51e) et Hosni sur une magnifique reprise acrobatique (52e).

L'attaquant parisien, magnifique d'abnégation malgré un peu de déchet, a fini par offrir la victoire à son équipe. Bien servi par Tchicamboud, il effaçait deux joueurs avant de conclure entre les jambes de Gomes (1-0, 80e) et inscrire son quatrième but dans la compétition (son 13e de la saison).

Malgré une fin de match tendue et des joueurs devenus friables, ce PSG a fini par résister et l'emporter. En tête avec 9 points dans ce groupe H et une avance de cinq unités sur la Juventus, les jeunes de Zoumana Camara peuvent déjà envisager la qualification en toute tranquillité.