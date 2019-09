Younosse Sankharé mis à pied par Bordeaux

Le milieu sénégalais Younousse Sakharé vient d’être écarté temporairement de l’effectif des Girondins de Bordeaux.

Younousse Sankharé connait un début de saison 2019/2020 très compliqué du côté de . Ignoré par Paulo Sousa puisqu’il n’a toujours pas disputé le moindre match depuis la reprise de la , le Sénégalais vient, en prime, d’être puni par sa direction.

D’après le site 20minutes.fr, l’ancien Guingampais a été mis à pied à titre conservatoire et pour une durée d’une semaine par son club. Cette sanction n’a pas encore été confirmée officiellement, et c’est le mystère total concernant les motifs de cette décision.

Ce jeudi, Sankharé n’a pas pu se rendre dans le vestiaire de l’équipe pro, et il a même été interdit d’accès au parking du centre d’entrainement.

Ce traitement extrême est surprenant, et il l’est d’autant plus que Sankharé faisait partie des cadres des Marine et Blanc. Durant la campagne écoulée, il avait disputé 33 matches et marqué 4 buts, toutes compétitions confondues.