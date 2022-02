Youcef Belaïli, tonnerre de Brest !

En voyant partir Romain Faivre à l'Olympique Lyonnais contre la coquette somme de 17 millions d'euros, le Stade Brestois a perdu son maître à jouer cet hiver. En engageant Youcef Belaïli, le club breton a gagné bien plus qu'un remplaçant de choix.



Non seulement, Brest s'est attaché les services d'un joueur de talent et d'expérience, mais il s'est aussi offert une visibilité dépassant largement les frontières de la France. Depuis la signature de l'international algérien, l'engouement explose.



En effet, si on connaissait la mythique passion du peuple algérien pour le football et ses représentants nationaux, le cas de Youcef Belaïli vaut le coup d'oeil. Libre de tout contrat depuis son départ du Qatar SC, le milieu de terrain, qui avait confié à GOAL avoir été un temps courtisé par Montpellier en décembre dernier, a débarqué dans le Finistère avec ses projecteurs. Ceux-ci sont pleinement braqués sur le Stade Brestois, assailli sur les réseaux.

"C'était comme à Las Vegas, ça tournait tout seul"

Lundi matin, le club français, modeste 13ème de Ligue 1, comptait quelques 440 000 abonnés sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux (144 000 sur Facebook, 126 000 sur Tiktok, 91 000 sur Twitter et 79 000 sur Instagram). Moins de 48 heures après l'arrivée de sa nouvelle recrue, Brest a désormais largement dépassé le million. Plus de 270 000 abonnés gagnés sur Instagram, 20 000 sur Twitter, des publications avec un taux d'engagement qui dépassent l'entendement...



Le tonnerre de Brest porte un nom : celui de Youcef Belaïli.

Après avoir flairé le bon coup sportif - le joueur âgé de 29 ans a été un grand artisan de la victoire de l'Algérie à la CAN 2019 (2 buts) et du sacre lors de la Coupe arabe en décembre dernier - les pensionnaires de Ligue 1 surfent désormais sur l'engouement généré. "La barre symbolique du million d'abonnés a été atteinte sur les réseaux sociaux du SB29. Merci à tous... et à Youcef", se félicitait, rieur, le club tricolore, mardi soir. "On a été vraiment surpris de l'ampleur, sur les comptes c'était comme à Las Vegas, ça tournait tout seul", expliquait à l'AFP un porte-parole du club. Depuis, les chiffres continuent de grimper en flèche.

Un engouement à matérialiser sur le pré

"On est surtout contents d'avoir un joueur de top niveau, parce que le but c'est de gagner des matches", a toutefois nuancé le porte-parole, conscient que la venue de celui qui se remet seulement d'une Coupe d'Afrique des Nations manquée avec l'Algérie émane avant tout d'un réel besoin sportif. À Brest, Youcef Belaïli portera le numéro 24, et devrait générer d'importants revenus via la vente de maillots. Il devra surtout confirmer les espoirs placés en lui après un premier passage infructueux en France. Pour rappel, il avait porté les couleurs du SCO d'Angers entre 2017 et 2018, où il n'avait guère laissé un souvenir impérissable.

Depuis, il est devenu l'un des cadres de l'Algérie sous les ordres de Djamel Belmadi, très apprécié des fans pour son caractère et ses inspirations parfois spectaculaires. Présent à l'entraînement ce mercredi matin, il pourrait faire ses grands débuts dès dimanche (17h00). Au programme, un alléchant derby sur la pelouse du Stade Rennais.



Autant dire que les spectateurs promettent d'ores et déjà d'être plus nombreux qu'espéré. Et qu'un but ou une action décisive de la part du natif d'Oran pourrait propulser le Stade Brestois dans une incroyable fièvre verte.