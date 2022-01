Faivre et Ndombélé débarquent à l’OL

L’Olympique Lyonnais vient de frapper un double coup à quelques heures de la clôture du marché des transferts hivernal. Les responsables rhodaniens ont réussi à s’offrir les services de deux milieux de terrain de qualité, en l’occurrence Romain Faivre et Tanguy Ndombélé.

Le premier nommé, et comme Goal l’annonçait il y a quelques jours, rejoint les Gones contre un montant de 18M€. Il a paraphé un deal de quatre ans et demi avec les Lyonnais. Un pari sur l’avenir et aussi le présent vu que Faivre figure parmi les meilleurs à son poste dans le championnat français. Il l’a démontré ces derniers mois du côté de Brest.

Faivre (23 ans) n’a d’ailleurs pas manqué son ancien club à travers un message publié sur son compte Twitter. Il sait ce qu’il doit aux Finistériens, mais il est aussi ambitieux et veut progresser. L’été dernier, il avait déjà été tout proche de rejoindre l’AC Milan.

Deux renforts intéressants pour Bosz

L’autre recrue c’est donc Ndombélé. Un visage connu du Groupama Stadium, puisque c’est l’un des anciens cadres de l’équipe. Il retourne au bercail afin de se relancer après une période très compliquée à Tottenham.

Le concernant, il s’agit d’un prêt payant de 1,42M€. Un prêt assorti d’une option d’achat qui sera susceptible d’être levée au terme de la saison.

Cette double acquisition permet aux Gones de compenser quelque peu la perte de Bruno Guimaraes. Pour rappel, le Brésilien s’était engagé la veille en faveur de Newcastle United pour un montant de 50M€.

Pour ce duo, la confrontation contre l’OM, prévue mardi en Ligue 1, arrive certainement trop tôt. Leurs débuts devraient plutôt avoir lieu samedi prochain lors du déplacement à Monaco. Faivre y retrouvera l’équipe avec laquelle il avait effectué ses débuts dans l’élite.