Youcef Belaili et le Stade Brestois se séparent

L’ailier algérien Youcef Belaili ne fait plus partie de l’effectif du Stade Brestois. Son contrat a été résilié.

C’est la fin de l’aventure de Youcef Belaili à Brest. Après huit mois seulement passés au club, l’Algérien quitte la formation finistérienne d’un commun accord. La séparation a été confirmée ce jeudi par le club français à travers un communiqué.

Une séparation à l’amiable entre les deux parties

« Suite à la demande de Youcef Belaïli adressée au Directeur Sportif Grégory Lorenzi, le Stade Brestois et le joueur ont convenu de la résiliation du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2023. Le SB29 lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. »

De nombreuses rumeurs ont circulé dans les médias ces derniers jours faisant étant d’un mauvais comportement de Belaili. Des bruits de couloir sur lequel le club n’a pas cherché à s’étendre.

Grégory Lorenzi, le directeur sportif, a assuré que la séparation s’est faite en bons termes et que c’était surtout la volonté de joueur de changer d’air.

C'est Belaili qui a demandé à partir

« Youcef ressentait un mal-être au quotidien, en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie-là. Pour son équilibre au quotidien et le bien du groupe, nous avons convenu de mettre un terme à notre collaboration. Toutes les choses qui ont pu être dites ces derniers jours au sujet du joueur restent des affaires d’ordre privé qui ne nous concernent pas ou qui ne nécessitent pas qu’on s’étende dessus. Le plus important aujourd’hui est la situation sportive du Stade Brestois et l’institution reste de toute façon au-dessus de son cas personnel, comme de celui de n’importe quel autre joueur », a indiqué Lorenzi.

Belaili aura joué 19 matches avec le SB29, dont 14 comme titulaire. A cheval sur deux saisons, il s’est aussi rendu de 3 buts et 4 passes décisives.