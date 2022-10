Youcef Belaili, débuts FRACASSANTS avec l’AC Ajaccio !

L’attaquant algérien Youcef Belaili a réussi une première très séduisante sous le maillot d’Ajaccio, ce dimanche contre Troyes.

Une vingtaine de jours après avoir quitté le Stade Brestois, Youcef Belaili a rebondi avec l’AC Ajaccio. La star algérienne a entamé ce dimanche son aventure avec la formation corse. Et le baptême de feu a été particulièrement clinquant.

Belaili a assuré le spectacle

L’équipe d’Olivier Pantaloni n’en menait pas large dans cette partie jusqu’à sa nouvelle recrue ne fasse son entrée en jeu. Remplaçant au coup d’envoi, le champion d’Afrique 2019 est entré à un quart d’heure du terme à la place de Moussiti-Oko. Le peu de temps qu’il a passé sur le terrain, il a su bien le mettre en profit en créant la différence aux avant-postes. Et en se montrant aussi et surtout décisif.

A la 79e minute, on a vu l’Algérien enrhumer deux défenseurs adverses sur une succession de crochets. Et au moment de la passe pour son attaquant, il a pu obtenir un corner. Un corner sur lequel il s’est encore illustré, en mettant un petit pont sur un adversaire. Une technique ciselée et qui semblait cruellement manquer à sa formation avant son incorporation.

L’Algérien a l'origine de l’égalisation d’Ajaccio

Le numéro 92 ajaccien a donné le tournis aux Aubois et ce n’était qu’une petite mise en bouche de ce qu’il allait apporter aux siens. A la 88e minute, c’est de lui qu’est venue l’égalisation des visiteurs. Sur son côté droit, il a éliminé Tardieu, avant de se faire plaisir avec un nouveau petit pont pour ensuite placer le ballon en retrait. Le ballon, légèrement dévié, a été profitable à El Idrissy. Ca faisait 1-1. Le buteur ajaccien n'a pas manqué de lui rendre hommage au coup de sifflet final. "On connait le talent de Youcef. Il était passé en parvenant à éliminer tout le monde. il a un contre favorable et j’arrive à finir", a-t-il confié sur Amazon Prime.

Le score n’a ensuite plus évolué et Ajaccio pouvait remercier son stratège algérien pour le point arraché. Sur cette rencontre, il était évident que l’Oranais est un vrai plus pour cette formation. A lui de continuer dans cette voie et se montrer régulier.