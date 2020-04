Yaya Touré nomme les meilleurs joueurs avec qui il a joué

Le milieu ivoirien a chois les meilleurs joueurs avec qui il a joué avec plusieurs légendes du Barça.

Yaya Touré a choisi de désigner ses anciens coéquipiers de Barcelone Xavi, Andreas Iniesta, Lionel Messi, Thierry Henry et Samuel Eto'o comme les meilleurs joueurs avec lesquels il a joué dans sa carrière.

Le quadruple joueur africain de l'année avait rallié le Camp Nou entre 2007 et 2010, avant de partir rejoindre .

Au cours de sa deuxième saison à Barcelone, Touré a remporté les plus grands trophées du football de club, notamment la , la Super Coupe d'Europe et la .

Le joueur de 36 ans s'est exprimé via la page Instagram de la Fifa pour un chat virtuel et en a profité pour nommer ses cinq meilleurs coéquipiers :

"[Lionel] Messi, [Thierry] Henry, [Samuel] Eto'o, [Andres] Iniesta et Xavi [Hernandez]. Ils étaient imbattables."

Au cours de ses 18 ans de carrière professionnelle, Toure a joué sur plusieurs terrains à travers le monde, mais il a choisi le Camp Nou - le stade de Barcelone, comme son terrain favori.

"Des stars comme Ronaldo [Nazario] et [Diego] Maradona y ont joué", a-t-il ajouté. "J'ai également pu jouer là-bas avec Messi, Eto'o, Henry, [Dani] Alves, Iniesta, etc., et je suis reconnaissant pour cette période de ma vie."