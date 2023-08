Yassine Bounou au Real Madrid, c'est validé

Après la confirmation de la blessure au ligament croisé de Courtois, qui le prive de la saison 2023-24, le Real s'est mis en quête d'un remplaçant

David De Gea s'est imposé comme l'un des premiers candidats, et l'ancien gardien de Manchester United et de l'Atlético de Madrid serait en pourparlers avec les dirigeants des Blancos en vue d'un accord. Cependant, il n'est pas le candidat préféré des entraîneurs de l'équipe première. Selon Diario AS, c'est Yassine Bounou, du FC Séville, qui a la préférence.

L'article continue ci-dessous

Bono a été fortement lié à un départ cet été, José Luis Mendilibar étant susceptible de conserver Marko Dmitrovic comme numéro un pour la nouvelle saison. Cela pourrait ouvrir la voie à une transaction avec le Real Madrid.

Selon des rapports récents, Séville demande 20 millions d'euros pour vendre Bono, ce qui pourrait être trop élevé pour le Real Madrid, qui ne cherche qu'un nouveau gardien pour la saison à venir, Courtois étant censé reprendre sa place lorsqu'il sera de nouveau en pleine possession de ses moyens.

Reste à savoir qui le Real Madrid cherchera à recruter comme nouveau numéro un. Plusieurs noms ont déjà fait l'objet de rumeurs, mais celui qui arrivera aura certainement les énormes bottes de Courtois à remplir.