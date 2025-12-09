Yamal ou Mbappé, qui est le vrai GOAT ?

Pourtant, le jeune prodige s'est entendu dire que Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, est « plus proche » que lui du statut de GOAT (meilleur joueur de tous les temps). C'est l'avis de l'ancien joueur du Real Madrid, Guti, qui compare Yamal à Cristiano Ronaldo et Diego Maradona.

Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, accorde à Yamal une confiance absolue. Il aura l'opportunité de travailler avec le jeune talent sur la scène internationale, avec la perspective de remporter l'Euro 2024. Les records tombent comme des champignons pour ce jeune prodige très prometteur.

L'ascension de Yamal est fulgurante, et l'on s'attend à ce qu'il décroche bientôt un Ballon d'Or, venant s'ajouter au Trophée Kopa et au Golden Boy qu'il possède déjà. Il suit un parcours similaire à celui de l'icône argentine Messi.

Dans cette optique, De la Fuente a déclaré à propos de Yamal : « Si, dans dix ans, il n'a ni blessures ni rechutes et qu'il joue à son meilleur niveau, il peut devenir un joueur de son époque comme Messi, Maradona ou Cristiano. »

Le sélectionneur espagnol a ajouté : « Je le connais depuis qu'il a 16 ans. Nous avons eu de nombreuses conversations, presque comme un père et son fils. J'essaie toujours de l'aider. Il est très à l'écoute quand on essaie de l'aider. Nous avons une relation très fluide et très proche. »

Débat parasite : Yamal veut éviter les comparaisons avec Messi

Yalal fait tout son possible pour éviter les comparaisons avec Messi, reconnaissant que ce débat ne rend service à personne. Il lui serait quasiment impossible d'égaler les exploits de celui qui portait autrefois le numéro 10 au Camp Nou, un numéro qu'il arbore désormais avec brio.

Il a déclaré à CBS : « Je pense que Lionel Messi est le meilleur footballeur de tous les temps, mais il sait aussi que je suis un bon joueur. Il y aura un respect mutuel si nous jouons l'un contre l'autre. Il sait que je n'essaie pas d'être lui, de jouer comme lui, ni de porter le numéro 10 comme lui. Je veux tracer mon propre chemin. »

Alors que le jeune attaquant tente de calmer les esprits et affirme vouloir se forger sa propre légende, il lui est difficile d'échapper à l'ombre de Messi, huit fois Ballon d'Or.