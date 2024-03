Yamal au PSG, l'épisode final

Le Paris Saint-Germain a été associé à un transfert de Lamine Yamal, le joyau du FC Barcelone.

La semaine dernière, une offre de 200 millions d'euros a été évoquée, ce qui pourrait peut-être convaincre les Blaugrana, mais ces derniers tiennent à conserver leur mercenaire. Cependant, Jonathan Johnson a déclaré à Caught Offside qu'il était peu probable que le PSG s'intéresse à l'adolescent précoce. Selon lui, le PSG va dépenser l'argent qu'il n'utilise plus pour garder Kylian Mbappé sur une poignée de joueurs de haut niveau, plutôt que sur un seul joueur. Selon lui, même si le PSG l'apprécie - Football Espana a confirmé que c'était le cas - il ne le recrutera que si les conditions financières sont favorables. Cela signifierait un accord autour ou en dessous de 100 millions d'euros. Même si le FC Barcelone envisageait de vendre Lamine Yamal, il n'envisagerait probablement de le céder qu'à un prix très élevé. Les blessures d'Ansu Fati et de Pedri prouvent qu'il n'y a pas de garanties pour Lamine Yamal, mais le président du FC Barcelone aurait du mal à expliquer la perte de son diplômé de la Masia le plus talentueux depuis Lionel Messi, alors que d'autres stars moins prometteuses conservent des contrats plus importants.